„Zukunft zuMU­Ten“: So lau­tet das Schwer­punkt­the­ma des Evan­ge­li­schen Bil­dungs­wer­kes Ober­fran­ken-Mit­te e.V. in die­sem Herbst und Win­ter. Vie­les ist im Wan­del, man­ches emp­fin­den Men­schen auch als Zumu­tung. Gera­de des­we­gen aber braucht es Infor­ma­tio­nen – und: Mut. Mit ermu­ti­gen­den und Ori­en­tie­rung geben­den Ver­an­stal­tun­gen von Kli­ma­fra­gen bis zur Künst­li­chen Intelligenz/​KI will das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk dabei unterstützen.

Gesell­schafts­po­li­tisch wird es im Herbst kurz vor der Land­tags­wahl mit einer Podi­ums­dis­kus­si­on zum The­ma Depres­si­on am 29. Sep­tem­ber mit zahl­rei­chen Politikern/​innen. Auch das „Rin­gen der Ukrai­ne um Unab­hän­gig­keit und Putins Krieg“ wird in Kulm­bach eben­so beleuch­tet wie die The­ma­tik von „Ver­schwö­rungs­my­then“ in einer Aus­stel­lung im dor­ti­gen Landratsamt.

Musi­ka­li­sche Pro­mi­nenz kommt mit Har­fe­ni­stin Sil­ke Aich­horn, die am 16. Novem­ber einen Abend mit Tex­ten rund um den Wert des Allein­seins eben­so wie um den Reich­tum des Mit­ein­an­ders beglei­tet. Auch die The­men Krank­heit, Ster­ben und Tod wer­den nicht aus­ge­spart, son­dern mit eini­gen Vor­trä­gen im Halb­jahr und einer Per­for­mance aus Musik und Tanz am 19. Novem­ber mit der gebür­ti­gen Bay­reu­the­rin Judith Ber­ner aufgegriffen.

Neu im Pro­gramm ist die Spar­te „Ver­brau­cher­bil­dung“, die vie­le The­men des täg­li­chen (digi­ta­len) Lebens abdeckt; eben­so neu ist der The­men­be­reich „Hand­werk und Kunst“ mit vie­len prak­ti­schen Ange­bo­ten von Peg­nitz bis Bad Berneck.

Wei­ter­hin gibt es vie­le per­sön­lich­keits­bil­den­de Ver­an­stal­tun­gen zu acht­sa­mer Lebens­füh­rung und Ver­an­stal­tun­gen, die Fra­gen zu see­li­schen Erkran­kun­gen im Blick haben.

Das kosten­lo­se Pro­gramm­heft liegt an öffent­li­chen und kirch­li­chen Stel­len aus, im Inter­net ist es zu fin­den unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.