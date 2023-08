Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mit Krücken auf Auto und Pkw-Fah­re­rin eingeschlagen

Aus Ver­är­ge­rung über einen falsch gepark­ten Pkw schlug eine Senio­rin mit ihrer Krücke zunächst auf das Fahr­zeug und schließ­lich auch noch auf die Fah­re­rin ein.

In der Goe­the­stra­ße park­te eine 26-jäh­ri­ge BMW-Fah­re­rin ihr Auto ver­bots­wid­rig auf dem Geh­weg. Eine 81-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin zeig­te sich dar­über so sehr ver­är­gert, dass sie mit ihrer Krücke mehr­fach auf den BMW ein­schlug. Dabei ent­stan­den meh­re­re Krat­zer im Lack des Fahrzeuges.

Im wei­te­ren Ver­lauf kon­fron­tier­te die Senio­rin die Fahr­zeug­füh­re­rin wegen des falsch abge­stell­ten Autos, was dazu führ­te, dass die bei­den Frau­en mit­ein­an­der ran­gel­ten. Schließ­lich schlug die 82-Jäh­ri­ge mit ihrer Geh­hil­fe auch noch auf die Auto­fah­re­rin ein.

Die Poli­zei hat nun Ermitt­lun­gen gegen die Senio­rin wegen gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung und Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men. Die 26-jäh­ri­ge BMW- Fah­re­rin muss­te ein Buß­geld wegen des Park­ver­sto­ßes entrichten.

Unge­bremst in den Gar­ten­zaun – Unfall­ver­ur­sa­cher schwer verletzt

Am Diens­tag­abend krach­te der Fah­rer eines VW-Polo mit sei­nem Fahr­zeug unge­bremst in einen Gar­ten­zaun. Der 70-jäh­ri­ge Pkw-Fah­rer muss­te an der Unfall­stel­le reani­miert werden.

Der 70-jäh­ri­ge Mann war mit sei­nem Fahr­zeug am Diens­tag gegen 20 Uhr auf der Schal­le­sho­fer Stra­ße in Rich­tung Süden unter­wegs. Aus unge­klär­ter Ursa­che kam er mit sei­nem VW-Polo zunächst nach rechts von der Fahr­bahn ab. Anschlie­ßend lenk­te er sein Auto zurück auf die Fahr­bahn. Dabei fuhr er über eine Ver­kehrs­in­sel in der Mit­te der Stra­ße und von dort unge­bremst wei­ter über die Gegen­fahr­bahn sowie dem Fuß­gän­ger­weg. Schließ­lich durch­brach der Polo auch noch einen Gar­ten­zaun eines Wohn­an­we­sens und kam im Gar­ten des Ein­fa­mi­li­en­hau­ses zum Stehen.

Der 70-jäh­ri­ge Fah­rer war nicht ansprech­bar, die Erst­hel­fer began­nen unver­züg­lich mir der Reani­ma­ti­on des Ver­un­glück­ten. Nach Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes setz­ten die­se die Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men erfolg­reich fort. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen muss­te der ver­un­glück­te Polo-Fah­rer in eine Erlan­ger Kli­nik ein­ge­lie­fert werden.

Der Sach­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf ca. 20.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Kas­sen­auf­bruch

Buben­reuth. Im Zeit­raum vom 07.08. bis 11.08.23 wur­de die Kas­se an einem Blu­men­feld neben der Staats­stra­ße St 2244 auf­ge­bro­chen. Der sta­bi­le Kas­sen­be­häl­ter aus Edel­stahl wur­de ver­mut­lich unter Zuhil­fe­nah­me von Werk­zeu­gen gewalt­sam geöff­net und das dar­in befind­li­che Bar­geld ent­nom­men. Die Höhe des ent­wen­de­ten Betra­ges kann nur geschätzt wer­den. Der Sach­scha­den an der Kas­se dürf­te sich jedoch auf ca. 300 Euro belau­fen. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land tele­fo­nisch unter der Ruf­num­mer 09131 760514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Arbei­ten am Feiertag

Die Poli­zei Höch­stadt zähl­te zwei Ver­stö­ße gegen das Sonn- und Fei­er­tags­ge­setz am 15.08.2023. Der von über­wie­gend katho­li­schen Gemein­den began­ge­ne Fei­er­tag wur­de ein­mal in Höch­stadt durch Arbei­ten mit einem Bag­ger und ein­mal in Grems­dorf durch Gar­ten­ar­bei­ten gestört.

Ohne Ver­si­che­rung unterwegs

Der Fah­rer eines E‑Bikes wur­de am Diens­tag in Höch­stadt im Grei­en­dor­fer Weg bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt ohne die vor­ge­schrie­be­ne Ver­si­che­rung und den erfor­der­li­chen Helm erwischt. Ihn erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen feh­len­dem Ver­si­che­rungs­schutz. Sein Gefährt muss­te der Mann ab dort schieben.

Pkw zer­kratzt

Ein unbe­kann­ter Täter hat in der Zeit vom 12.08.2023, 19.00 Uhr, bis zum 14.08.2023, 22.00 Uhr, den Pkw eines aus­wär­ti­gen Auto­fah­rers zer­kratzt, der sei­nen VW Tigu­an am Alten Bahn­hof in Adels­dorf auf einem Stell­platz geparkt hat­te. Der Scha­den an der Bei­fah­rer­sei­te wur­de auf 800 Euro geschätzt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.

Ver­mut­li­che Gift­kö­der in Höchstadt

Im Stadt­ge­biet Höch­stadt wur­den von meh­re­ren Hun­de­be­sit­zern an ver­schie­de­nen Stel­len Würst­chen mit einem wei­ßen Pul­ver auf­ge­fun­den und am 15.08.2023 der Poli­zei gemel­det. Bis­lang kann nur ver­mu­tet wer­den, dass es sich um Gift­kö­der han­delt, die von einem unbe­kann­ten Täter aus­ge­legt wor­den sein dürf­ten. Genau­es wird eine Unter­su­chung der Würst­chen und der Sub­stanz erge­ben, bis­lang kam es zu kei­ner Schä­di­gung eines Tie­res. Hun­de­be­sit­zer wer­den um erhöh­te Auf­merk­sam­keit beim Aus­füh­ren ihrer vier­bei­ni­gen Gefähr­ten gebe­ten. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt ermit­telt und nimmt Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 entgegen.