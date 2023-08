BRK Schu­len Pfle­ge verb­schie­det die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten als neue Pfle­ge­fach­frau­en und ‑män­ner und neue Pfle­ge­hel­fe­rin­nen und ‑hel­fer – Neue Rege­lung soll ab Juli 2023 den Zugang zur Pfle­ge­hel­fer/-innen Aus­bil­dung erleichtern.

Ende Juli fand bei den BRK Schu­len Pfle­ge eine fei­er­li­che Zere­mo­nie zur Ver­ab­schie­dung der Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten statt. Ins­ge­samt 26 Schü­le­rin­nen und Schü­ler haben ihre Aus­bil­dung erfolg­reich zur Pfle­ge­fach­kraft oder Pfle­ge­fach­hel­fe­rin­nen und Pfle­ge­fach­hel­fer abge­schlos­sen, und wur­den im Rah­men der Ver­an­stal­tung mit ihren Abschluss­zeug­nis­sen geehrt.

Unter den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten des Jahr­gangs 2023 der BRK Schu­len Pfle­ge befin­den sich auch 14 Vor­rei­ter der neu­en gene­ra­li­sti­schen Pfle­ge­aus­bil­dung. Sie sind die Weg­be­rei­ter eines neu­en Kapi­tels in der Pfle­ge­aus­bil­dung, die als Erste die drei­jäh­ri­ge gene­ra­li­sti­sche Pfle­ge­aus­bil­dung erfolg­reich abge­schlos­sen haben. Mit Stolz kön­nen sie nun den Titel der Pfle­ge­fach­frau­en und Pfle­ge­fach­män­ner tra­gen und in ihre beruf­li­che Lauf­bahn starten.

Pfle­ge­kräf­te: Die Cham­pi­ons League der Gesell­schaft Mar­kus Ruck­de­schel, Kreis­ge­schäfts­füh­rer des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, hieß die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten sowie ihre zahl­reich erschie­ne­nen Beglei­tun­gen herz­lich will­kom­men. In sei­ner Anspra­che hob Ruck­de­schel die immense Bedeu­tung der Pfle­ge­be­ru­fe, ins­be­son­de­re in der Alten­pfle­ge her­vor. Er ver­glich die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten mit den „Cham­pi­ons in der Gesell­schaft“, indem er beton­te: „Als Pfle­ge­fach­kräf­te, Pfle­ge­fach­hel­fe­rin­nen und Pfle­ge­fach­hel­fer spie­len sie mit Erhalt ihres Examens in der Cham­pi­ons League der Gesell­schaft.“ Die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der BRK Schu­len Pfle­ge sind nicht nur drin­gend not­wen­di­ge und begehr­te Fach­kräf­te auf dem Arbeits­markt, son­dern haben auch ihre per­sön­li­che Beru­fung gefun­den, sich für die Bedürf­nis­se ande­rer Men­schen ein­zu­set­zen. Ruck­de­schel beton­te, dass die­se Berufs­grup­pe, ver­gli­chen mit dem pro­fes­sio­nel­len Fuß­ball, auf­grund ihrer Bedeu­tung für die alten und kran­ken Men­schen in der Gesell­schaft in der „Königs­klas­se“ ein­zu­ord­nen ist. Aber auch gro­ße Nach­wuchs­sor­gen habe.

Umso mehr freut sich Ruck­de­schel über die Ankün­di­gung der Neu­re­ge­lung des Zugangs zur ein­jäh­ri­gen Aus­bil­dung zum/​r Pfle­ge­fach­hel­fer/-in, die im Rah­men eines Modell­ver­suchs seit Ende Juli 2023 vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Unter­richt und Kul­tus bekannt­ge­ge­ben wur­de. Die­se Neu­re­ge­lung ermög­licht noch mehr Men­schen den Zugang zu einem unent­behr­li­chen und sinn­stif­ten­den Arbeits­be­reich. Ab Juli 2023 kann die Aus­bil­dung zum/​r Pfle­ge­fach­hel­fer/-in ange­tre­ten wer­den, nach­dem die Voll­zeit­schul­pflicht been­det ist und eine min­de­stens zwei­jäh­ri­ge Berufs­er­fah­rung als unge­lern­te Pfle­ge­hilfs­kraft absol­viert wur­de. Auch das Min­dest­al­ter für den Beginn der Pfle­ge­fach­hel­fer/-innen-Aus­bil­dung wur­de im Rah­men des Modell­ver­suchs gesenkt, sodass sie unter bestimm­ten Bedin­gun­gen auch mit nicht voll­ende­tem 16. Lebens­jahr gestar­tet wer­den kann. Ein wei­te­rer Vor­teil: Absol­ven­ten die­ser ein­jäh­ri­gen Aus­bil­dung kön­nen im direk­ten Anschluss dann den um ein Jahr ver­kürz­ten Weg zur gene­ra­li­sti­schen Pfle­ge­kraft ein­schla­gen (Pfle­ge­fach­man­n/-frau).

Die fei­er­li­che Über­rei­chung der Zeug­nis­se erfolg­te durch Judith Lazar­ro, stell­ver­tre­ten­de Schul­lei­te­rin der BRK-Pfle­ge Schu­len, gemein­sam mit den Klassenleitungen.

Jahr­gangs Beste erhält Aus­zeich­nung – Bar­ba­ra Stamm-Gedenkmünze

Sami­ra Gabel­jic, als her­aus­ra­gen­de Absol­ven­tin ihres Jahr­gangs, wur­de durch die Regie­rung von Ober­fran­ken aus­ge­zeich­net. Mit Stolz über­reich­te man ihr zudem die Bar­ba­ra Stamm-Gedenk­mün­ze, wel­che kürz­lich durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge aus­ge­ge­ben wur­de. Ver­gleich bar mit einem Wan­der­po­kal im Sport, wird die­se Mün­ze fort­an an die­je­ni­ge oder den­je­ni­gen wei­ter­ge­ge­ben, die oder der als Beste bzw. Bester des Jahr­gangs her­vor­sticht. Somit soll das her­aus­ra­gen­de Enga­ge­ment und die Lei­stung gewür­digt wer­den. Zusätz­lich kommt der Trä­ge­rin oder dem Trä­ger der Mün­ze die beson­de­re Ehre zu, bei der Examens­fei­er­lich­keit des nach­fol­gen­den Jah­res eine Lau­da­tio zu halten.

Bei der fei­er­li­chen Zeug­nis­ver­lei­hung waren nicht nur die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten in Beglei­tung anzu­tref­fen, son­dern eben­so eine bedeu­ten­de Anzahl von Pra­xis­an­lei­tern und Pfle­ge­dienst­lei­tun­gen aus den Aus­bil­dungs­be­trie­ben der Schü­le­rin­nen und Schü­ler. Deren Anwe­sen­heit unter­streicht die außer­or­dent­li­che Wert­schät­zung, die dem auf­stre­ben­den Pfle­ge-Nach­wuchs ent­ge­gen­ge­bracht wird.

Unter ihnen befand sich auch ein beson­de­rer Ehren­gast, Chri­sti­ne See­ber. Die­se fun­giert als Pra­xis­ko­or­di­na­to­rin der Arbeits­ge­mein­schaft Bay­reu­ther Pfle­ge­schu­len und über­nimmt als zen­tra­le Schalt­stel­le die­ser vier renom­mier­ten Pfle­ge­schu­len in Bay­reuth jähr­lich die Koor­di­na­ti­on einer drei­stel­li­gen Anzahl von Schü­le­rin­nen und Schü­lern. Die­se wer­den mit wech­seln­den Ein­satz­stel­len in ihrer prak­ti­schen Aus­bil­dung an ins­ge­samt 150 Aus­bil­dungs­stät­ten betreut.

Der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth und die BRK Schu­len Pfle­ge gra­tu­lie­ren allen Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten herz­lich zu ihrem erfolg­rei­chen Aus­bil­dungs­ab­schluss und wün­schen ihnen viel Erfolg für ihre zukünf­ti­gen Berufs- und Lebenswege.