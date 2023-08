Gesamt­in­ve­sti­ti­ons­vo­lu­men von rund 2,7 Mio. EUR – Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses Coburg finan­zie­ren die Anla­ge mit

Pau­ken­schlag in Bad Rodach: Bevor 3.669 nagel­neue Solar­mo­du­le am Werks­ge­län­de der VALEO Kli­ma­sy­ste­me GmbH an der Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße in Betrieb genom­men wer­den, wird das ein­drucks­vol­le Bau­pro­jekt von den Pro­jekt­part­nern der Öffent­lich­keit vor­ge­stellt. Im Mit­tel­punkt ste­hen dabei die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses Coburg, die die Anla­ge als Mit­glie­der der Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft Ener­gie­ge­win­ner eG. mit­fi­nan­zie­ren können.

Der Bad Rodach­er Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rer VALEO geht bei der Ener­gie­wen­de als Vor­bild vor­an und lässt durch die Ener­gie­ge­win­ner zukünf­tig einen Teil sei­nes Strom­be­dar­fes vor sei­nen Werks­to­ren pro­du­zie­ren. Mög­lich machen dies 1,94 Mil­lio­nen kWh jähr­lich pro­gno­sti­zier­ter Solar­strom-Ertrag der neu­en, gro­ßen Pho­to­vol­ta­ik-Frei­flä­chen­an­la­ge. Umge­rech­net ent­spricht die­se Strom­men­ge dem jähr­li­chen Strom­be­darf von etwa 460 Vier-Per­so­nen- Haus­hal­ten. Die lei­stungs­fä­hi­ge, neue Ener­gie­quel­le schont zudem die Umwelt und ver­mei­det 910.584 kg CO2 Aus­stoß pro Jahr. Den Strom­über­schuss, der von VALEO nicht benö­tigt wird, spei­sen die Ener­gie­ge­win­ner in das loka­le Netz der Stadt­wer­ke Bad Rodach ein. So pro­fi­tiert auch die Bad Rodach­er Bevöl­ke­rung von dem Vor­ha­ben. Über die Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft Ener­gie­ge­win­ner kön­nen sich alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger unmit­tel­bar selbst an dem Pro­jekt beteiligen.

Die Bad Rodacherin­nen und Bad Rodach­er haben bei der Pro­jekt­vor­stel­lung am 23. August um 14 Uhr die Gele­gen­heit, sich über die finan­zi­el­len Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten an dem Solar­park zu infor­mie­ren. Der Bau­herr ist Hubert Vien­ken, Vor­stand der Bür­ger­en­er­gie- genos­sen­schaft Ener­gie­ge­win­ner eG. Die Ener­gie­ge­win­ner haben schon im Jahr 2016 das erste PV-Groß­pro­jekt am Werks­ge­län­de der VALEO GmbH erfolg­reich rea­li­siert und freu­en sich, dass das Erwei­te­rungs­pro­jekt ein wei­te­rer Quan­ten­sprung ist: „Wir wol­len das größ­te PV-Frei­flä­chen­pro­jekt der Stadt Bad Rodach maxi­mal trans­pa­rent mit akti­ver Hil­fe der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gestal­ten und zugleich durch eine hohe Lei­stung der Anla­ge über den Strom­be­darf des VALEO-Wer­kes hin­aus auch den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern grü­nen Strom liefern.“

Hubert Vien­ken ist stolz, dass sich die Bad Rodacherin­nen und Bad Rodach­er schon jetzt stark mit dem Pro­jekt iden­ti­fi­zie­ren und freut sich über das Inter­es­se der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger an der Inve­sti­ti­ons­mög­lich­keit vor Ort. „Wir sind mit über 2.800 Mit­glie­dern eine der größ­ten Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaf­ten in Deutsch­land. Wir freu­en uns, wenn mög­lichst vie­le Men­schen in Bad Rodach ihren Bei­trag zum Umwelt- und Kli­ma­schutz durch eine Inve­sti­ti­on in die­sen Solar­park in ihrer Hei­mat­stadt lei­sten. Es ist für alle ein gutes Gefühl, wenn der Strom aus der Steck­do­se direkt vor der eige­nen Haus­tü­re erzeugt wird. Wir freu­en uns, dazu mit der VALEO GmbH und den Stadt­wer­ken Bad Rodach eine lei­stungs­fä­hi­ge und an den Inter­es­sen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus­ge­rich­te­te Part­ner­schaft ein­ge­hen zu kön­nen“, sagt Ener­gie­ge­win­ner-Vor­stand Hubert Vienken.

Zusam­men mit Land­rat Seba­sti­an Straubel, 1. Bür­ger­mei­ster Tobi­as Ehr­li­cher und dem Geschäfts­füh­rer der VALEO GmbH, Andre­as Hein­rich, wird Ener­gie­ge­win­ner-Vor­stand Hubert Vien­ken am Mitt­woch, den 23. August die im Bau befind­li­che, größ­te Bür­ger­en­er­gie-PV- Anla­ge Bad Rodachs der Öffent­lich­keit vorstellen.

Infos

Die VALEO Kli­ma­sy­ste­me GmbH kon­zi­piert am Stand­ort Bad Rodach, der sowohl zum Geschäfts­be­reich Ther­mi­sche Syste­me als auch zum Geschäfts­be­reich Kom­fort- und Fahr­as­si­stenz-syste­me gehört, Syste­me für natio­na­le und inter­na­tio­na­le Auto­mo­bil­her­stel­ler und ent­wickelt neue Lösun­gen, u. a. zur CO2-Redu­zie­rung. Dazu pro­du­ziert das Werk in Bad Rodach Kli­ma­sy­stem-Kom­po­nen­ten sowie kom­plet­te Kli­ma­an­la­gen. Der Stand­ort ver­fügt über ein Kom­pe­tenz­zen­trum für Spritz­gieß­ver­fah­ren und einen stark wach­sen­den und hoch inno­va­ti­ven Ent­wick­lungs­be­reich für Steu­er­ele­men­te im Fahr­zeug­innen­raum. Ein­zig­ar­tig ist, dass hier Ent­wick­lung, Ver­trieb und Pro­duk­ti­on an einem Stand­ort ver­eint sind. Das Unter­neh­men beschäf­tigt in Bad Rodach über 900 Mitarbeiter.

Die Ener­gie­ge­win­ner eG sind eine Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft mit Sitz in Köln. Sie pla­nen, bau­en, ver­wal­ten und finan­zie­ren Photovoltaik‑, Wind- und Was­ser­kraft­an­la­gen, Lade­infra­struk­tu­ren und E‑Car­sha­ring-Pro­jek­te für Bür­ger, Ver­ei­ne, Gewer­be, öffent­li­cher und gemein­nüt­zi­ge Trä­ger sowie die Industrie.

Die Stadt­wer­ke Bad Rodach (STW) als Eigen­be­trieb der Stadt Bad Rodach ver­sor­gen die Stadt Bad Rodach sowie die 14 Stadt­tei­le mit Strom und Was­ser. Der STW-Netz­be­trieb umfasst die Nie­der- und Mit­tel­span­nung. Die Län­ge der Mit­tel­span­nung beträgt 66 Kilo­me­ter. Das Nie­der­span­nungs­netz beträgt 97 Kilo­me­ter. Die STW betrei­ben ein Schalt­haus und meh­re­re Tra­fo­sta­tio­nen im Versorgungsgebiet.