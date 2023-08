An der Spit­ze des digi­ta­len Grün­dungs­zen­trums Zukunft​.Coburg​.Digi​tal steht ein Wech­sel an. Ab 1. Sep­tem­ber wird Nor­man Mül­ler die Geschäf­te der Zukunft.Digital.Coburg GmbH füh­ren. Er folgt auf Jochen Flohr­schütz, der nach drei Jah­ren weiterzieht.

Flohr­schütz war im Okto­ber 2020 als erster haupt­amt­li­cher Geschäfts­füh­rer mit dem Ziel ange­tre­ten, das Start­up-Öko­sy­stem in der Regi­on zu stär­ken. Zwei neue Anlauf­stel­len hat er in die­ser Zeit mit auf­bau­en kön­nen. Im Novem­ber 2021 wur­de die Digi­ta­le Manu­fak­tur in Röden­tal eröff­net, im Juli 2022 folg­te der Co-Working-Space in der Alten Kühl­hal­le auf dem ehe­ma­li­gen Schlacht­hof in Coburg. Bei­des waren Orte der Old Eco­no­my, die die digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on der Wirt­schaft sicht­bar und erleb­bar machen. Stadt und Land­kreis Coburg sowie die IHK zu Coburg bedan­ken sich bei Jochen Flohr­schütz für sein Enga­ge­ment in den ver­gan­ge­nen drei Jahren.

Den Weg von einer Idee zu einem Unter­neh­men ist Nor­man Mül­ler bereits mehr­fach gegan­gen. 2007 hat er Genuis Alli­ance gegrün­det, die Tech-Start­ups unter­stützt. Zum Ange­bot gehört auch ein Pod­cast, in dem Grün­der, Digi­tal­ex­per­ten und Unter­neh­mer ihre Erfah­run­gen tei­len. Mül­ler erkennt, wo Start­ups Unter­stüt­zung brau­chen und wann es Zeit ist, sie von der Lei­ne zu las­sen. Nor­man Mül­lers Lebens­mit­tel­punkt ist bis­her im Land­kreis Hass­ber­ge, die Regi­on Coburg ist ihm daher nicht fremd. Stadt und Land­kreis Coburg und die IHK zu Coburg freu­en sich, mit ihm auf die Zukunft​.Coburg​.Digi​tal.