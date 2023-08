BAM­BERG. Ein knapp vier Jah­re altes Mäd­chen bar­gen Hel­fer am Diens­tag­abend aus dem Sta­di­on­bad in Bam­berg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Am Diens­tag­abend, gegen 18.15 Uhr, wur­de ein knapp vier Jah­re altes Mäd­chen leb­los am Boden des Spru­del­beckens von Bade­gä­sten ent­deckt. Das bewusst­lo­se Kind wur­de sofort aus dem Was­ser geholt und durch das Bade­per­so­nal reani­miert. Anschlie­ßend kam es schwer ver­letzt ins Kran­ken­haus. Der Zustand des Mäd­chens ist kri­tisch. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zum Unfall auf­ge­nom­men. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de ein Gut­ach­ter hinzugezogen.