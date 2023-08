In die­ser Woche kommt Jana Schwarz zum Akti­ons-Don­ners­tag im Rah­men der Som­mer­ga­le­rie im Land­rats­amt am 17. August von 14 bis 18 Uhr. Sie zeich­net und malt – und kommt ger­ne mit den inter­es­sier­ten Besu­che­rin­nen und Besu­chern ins Gespräch. Seit der Kind­heit begei­stert sich Jana Schwarz für das Malen und Zeich­nen. Mit elf Jah­ren hat sie beim Ufer­mau­er­mal­pro­jekt in Wai­schen­feld schnell das Malen mit Acryl­far­be für sich ent­deckt. In zahl­rei­chen Feri­en­kur­sen bei Elvi­ra Ger­häu­ser lern­te sie unter­schied­li­che Zei­chen­tech­ni­ken ken­nen. Die Male­rei mit Acryl oder klas­si­sche Blei­stift­zeich­nung sind ihre Favo­ri­ten. Ger­ne möch­te sie die Male­rei bei­be­hal­ten und viel­leicht in ihre beruf­li­che Zukunft ein­flie­ßen las­sen. Auch sie wird an ihrem Akti­ons­tag die Som­mer­ga­le­rie mit einem neu­en Werk bereichern.