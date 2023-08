Der SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz (Bam­berg) spricht sich gegen eine Anhe­bung der Mehr­wert­steu­er auf Spei­sen in der Gastro­no­mie von der­zeit 7 Pro­zent auf 19 Pro­zent aus. Gemein­sam mit Gun­dels­heims Bür­ger­mei­ster Jonas Merz­bach­er will sich Schwarz für den Erhalt der Gast­haus­kul­tur einsetzen.

Als Unter­stüt­zungs­maß­nah­me für die Gastro­bran­che wur­de wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie die Mehr­wert­steu­er auf Spei­sen von 19 auf 7 Pro­zent gesenkt. Zwar haben sich die Rah­men­be­din­gun­gen seit­dem ver­än­dert, die Situa­ti­on in der Bran­che blei­be aber wei­ter­hin kri­tisch, so die bei­den SPD-Politiker.

„Unse­re Wirts­häu­ser sind ein wesent­li­cher Bestand­teil der frän­ki­schen Kul­tur­land­schaft. Stei­gen­de Ener­gie­prei­se, Mie­ten, Lebens­mit­tel­ko­sten und der Per­so­nal­man­gel machen ihnen der­zeit mas­siv zu schaf­fen“, erklärt Merzbacher.

Im Vor­feld der par­la­men­ta­ri­schen Bera­tun­gen im Haus­halts­aus­schuss des Deut­schen Bun­des­tags wol­len die bei­den SPD-Poli­ti­ker eine Initia­ti­ve star­ten und Gastro­no­mie und Hotel­le­rie zum Dia­log einladen.

„Es wäre in die­sen Zei­ten das fal­sche Signal, etwas am Mehr­wert­steu­er­satz in der Gastro­bran­che zu ver­än­dern. Ich will mich dafür ein­set­zen, dass es bei den aktu­ell gel­ten­den 7 Pro­zent auf Spei­sen auch bleibt“, so Schwarz abschließend.