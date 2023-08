Der Kreis­ver­band der Lin­ken Bam­berg-Forch­heim wähl­te am 29.07.2023 in der Gast­stät­te Tam­bo­si eine neue Schatz­mei­ste­rin in das Vor­stands­team. „Mit Julia-Kri­stin Brucksch als Bezirks­tags­kan­di­da­tin und nun auch neue Schatz­mei­ste­rin haben wir eine haupt­be­ruf­li­che Pro­jekt­ma­na­ge­rin, die sich in Zukunft pro­fes­sio­nell, um die Finan­zen des Kreis­ver­ban­des küm­mert. Ich bin sehr zuver­sicht­lich, dass sie uns als Team und im Gesam­ten eine gro­ße Hil­fe und Berei­che­rung sein wird“ freut sich die Spit­zen- und Direkt­kan­di­da­tin für den Land­tag Bam­berg, sowie Co-Spre­che­rin des KVs Hil­al Tavsancioglu.

Die ein­stim­mig gewähl­te Schatz­mei­ste­rin wird zusam­men mit den Sprecher*Innen Jan Jae­gers und Hil­al Tavsancio­g­lu von nun an die Geschäf­te des Kreis­ver­ban­des füh­ren. Neben der Neu­wahl wur­den Pro­ble­me in Bay­ern und der anste­hen­de Wahl­kampf bespro­chen, sowie die dazu­ge­hö­ri­gen Pla­ka­te in neu­em Design vorgestellt.

„Mit unse­rer bay­ern­wei­ten Kam­pa­gne zei­gen wir neue Impul­se und zei­gen unse­re Kan­di­die­ren­den ganz so wie sie sind, anstatt die­se typisch gestell­ten Anzug­fo­tos. Wir zei­gen wer und wie wir sind. Nor­ma­le Leu­te: Von der Hand­wer­ke­rin über den Pfle­ger bis hin zur Ärz­tin oder Rechts­an­walt. Was uns eint, ist das Poten­ti­al bes­se­rer Poli­tik. Egal, ob es die Besteue­rung, der Lohn, die Ren­te oder der Kli­ma­schutz ist, die Bevöl­ke­rung wird hier­zu­lan­de nicht mit­ge­dacht, son­dern nur die­je­ni­gen mit direk­ten Kon­tak­ten zur Regie­rung und das sind halt vor­nehm­lich die Rei­chen und Mäch­ti­gen. Wir wer­den das umkeh­ren“, führt Jan Jae­gers – Direkt­kan­di­dat für den Land­tag Land­kreis Bam­berg aus.

Die stu­dier­te BWLe­rin Julia Brucksch sieht lin­ke Wirt­schafts­po­li­tik als wich­ti­ges Instru­ment, um Ver­bes­se­rung anzu­sto­ßen. „Es macht lang­fri­stig kei­nen Sinn, immer nur Ent­la­stung für die Reich­sten zu schaf­fen, wäh­rend die Mehr­heit der Bevöl­ke­rung von aktu­el­len wirt­schafts­po­li­ti­schen Maß­nah­men benach­tei­ligt wird und die sozia­le Ungleich­heit immer wei­ter­wächst. Wir müs­sen uns ver­stärkt für die Siche­rung von Beschäf­ti­gung und Ein­kom­men ein­set­zen, da die Wirt­schaft von den täg­li­chen Besor­gun­gen der Men­schen getra­gen wird und nicht von Yach­ten oder Pri­vat­jets. Wir ste­hen für eine Wirt­schafts­po­li­tik, die dem gan­zen Land dient“ klärt die neue Schatz­mei­ste­rin auf.