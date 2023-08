„Genie trifft Künst­li­che Intelligenz!“

Ein Kon­zert der Zukunft beim 73. Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth Bei die­sem Pro­jekt des 73. Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth steht die Aus­ein­an­der­set­zung und Begeg­nung mit Künst­li­cher Intel­li­genz (KI) im Vor­der­grund. Das Abschluss­kon­zert mit dem Titel „Genie trifft Künst­li­che Intel­li­genz. Ein Kon­zert der Zukunft!“ unter der Lei­tung von Pro­fes­sor Fre­d­rik Schwenk kann man am Mitt­woch, 16. August 2023, um 19 Uhr im „Zen­trum“ Euro­pa­saal live miterleben.

Gera­de in der Musik gilt spä­te­stens seit dem Genie­be­griff im spä­ten 18. Jahr­hun­dert die mensch­li­che Ein­zig­ar­tig­keit und ihre emo­tio­na­le Ver­bin­dung zum Publi­kum als wesent­li­ches Merk­mal der Ver­wirk­li­chung künst­le­ri­scher Visio­nen. In den näch­sten 20 Jah­ren wird die Ent­wick­lung gene­ra­ti­ver künst­li­cher Intel­li­genz womög­lich gera­de die­je­ni­gen Kom­po­ni­stin­nen und Kom­po­ni­sten erset­zen, die noch heu­te erfolg­reich im Bereich der ange­wand­ten Musik sind.

Der Kom­po­si­ti­ons­work­shop des 73. Festi­vals unter der Füh­rung von Pro­fes­sor Fre­d­rik Schwenk von der Hoch­schu­le für Musik und Thea­ter Ham­burg beschäf­tigt sich mit die­sem bri­san­ten The­ma auf zwei­er­lei Wei­se: Beet­ho­vens aus Skiz­zen mit­tels KI erzeug­tes Scher­zo sei­ner 10. Sym­pho­nie, das welt­weit Auf­se­hen erreg­te, wird von jun­gen Kom­po­ni­stin­nen und Kom­po­ni­sten hin­sicht­lich sei­ner künst­le­ri­schen Qua­li­tät aber auch im Hin­blick auf die Sinn­haf­tig­keit sol­cher Pre­sti­ge­pro­jek­te unter­sucht. Das Ergeb­nis wird im Rah­men eines Werk­statt­ge­sprächs mit dem Publi­kum diskutiert.

Die Kom­po­ni­stin Yixie Shen (Chi­na) und die Kom­po­ni­sten Fabi­an Otten, Leo­nard Will­scher (Deutsch­land), Felix Tetz (Däne­mark), Domi­nic Wills (Groß­bri­tan­ni­en) und der Pia­nist Anton Bovens­mann (Deutsch­land) prä­sen­tie­ren im zwei­ten Teil in einer dada­isti­schen Revue nach August Schramm Werk­aus­schnit­te, die mit Hil­fe von KI erstellt oder durch die­se inspi­riert wurden.

Kar­ten sind an der Thea­ter­kas­se Bay­reuth und an der Abend­kas­se erhält­lich. Den Ein­tritts­preis bestimmt man selbst. Man zahlt nach dem Kon­zert, was es einem wert ist.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.Young​Ar​tists​Bay​reuth​.com.