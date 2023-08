Der VCD, Ver­kehrs­club Deutsch­land, der Ver­kehrs­club für Umwelt­be­wuss­te, hat kürz­lich wie­der sei­nen Info­Treff abgehalten.

Haupt­ge­sprächs­punk­te waren der ÖPNV und die Fuß­gän­ger­si­tua­ti­on. Anlass für die Dis­kus­si­on war, dass eine Bahn­an­rei­sen­de wegen gering­fü­gi­ger Zug­ver­spä­tung den an sich aus­ge­such­ten Anschluss­bus nicht errei­chen konn­te. Sie war der Mei­nung, der näch­ste Bus, der sie ans Ziel brin­gen kön­ne, fah­re erst in einer hal­ben Stun­de, zu spät, um recht­zei­tig ans Ziel zu gelan­gen. Tat­säch­lich wären ande­re Bus­li­ni­en (von ande­ren Hal­te­stel­len am Bahn­hofs­platz = ZOB nach weni­gen Minu­ten in die gewünsch­te Rich­tung gefah­ren. Nur zen­tral ein­seh­bar ist eine sol­che Infor­ma­ti­on am Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof (ZOB) nicht.

Der VCD hat­te bereits in der Ver­gan­gen­heit eine zen­tra­le Echt­zeit-Anzei­ge aller jeweils erreich­ba­ren ÖPNV-Ver­bin­dun­gen (Zug und Bus) gefor­dert, bis­lang ohne Erfolg. Wir blei­ben dran.

Auch meh­re­re ande­re Bei­spie­le für unge­nü­gen­de Fahr­gast­in­for­ma­tio­nen wur­den benannt, z. B. die Infor­ma­ti­on bezüg­lich der Fahr­plan­än­de­run­gen bei der Linie 261 wäh­rend des Annafestes.

Gerügt wur­de auch, dass nicht ganz sel­ten Bus­hal­te­stel­len bereits vor der aus­ge­schil­der­ten Abfahrts­zeit durch­fah­ren wer­den, und somit pünkt­lich an der Hal­te­stel­le ankom­men­de (poten­ti­el­le) Fahr­gä­ste kei­ne Chan­cen haben (und min­de­stens eine hal­be Stun­de auf den näch­sten Bus war­ten müssen).

Auch wenn grund­sätz­li­che Ver­bes­se­run­gen im Bus­system in Stadt und Land­kreis Forch­heim beschlos­sen sind, soll­ten aktu­el­le Miss­stän­de und Ver­bes­se­rungs­mög­lich­kei­ten kom­mu­ni­ziert wer­den, damit bald­mög­lichst Abhil­fe geschaf­fen wer­den kann. Der VCD sam­melt des­halb Berich­te von Fahr­gä­sten über Miss­stän­de und reicht die­se an die zustän­di­gen Stel­len wei­ter (Bus­un­ter­neh­mer, Land­rats­amt, VGN, u. U. Stadt Forch­heim). Mel­dung unter vcd@hoernlein‑r.de.

Bei der Stadt Forch­heim wur­de z.B. ange­regt, auf der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße (Teil einer Tem­po-30-Zone) stadt­ein­wärts die Vor­fahrts­re­ge­lun­gen an 2 Stel­len in „Rechts vor Links“ zu ändern, um den Bus­sen die Ein- und Abfahrt von der Hal­te­stel­le „Käs­rö­the“ zu erleich­tern (die­se befin­det sich in einem Sei­ten­ast der Stra­ße). Eine Rück­äu­ße­rung der Stadt Forch­heim steht aus.

Auf­grund von Dis­kus­si­ons­bei­trä­gen wur­de auch über den Rad­ver­kehr dis­ku­tiert. Ein Bericht über das „STADT­RA­DELN“ erfolg­te. Vor­ge­schla­gen wur­de in der Dis­kus­si­on, ins­be­son­de­re Zufahrts­stra­ßen zu Schu­len zu Fahr­rad­stra­ßen zu erklä­ren. Mit ent­spre­chen­den Hin­weis­schil­dern dür­fen sol­che Stra­ßen auch von Autos befah­ren wer­den, aber Rad­ler haben Vor­rang. Kon­kre­te Vor­schlä­ge und Unter­stüt­zung erbe­ten unter vcd@hoernlein‑r.de.

All­ge­mei­ne Zustim­mung gab es für den Vor­schlag, sich an der Vor­stel­lung einer Fahr­rad (Reparatur)Station zu betei­li­gen, die dann als Vor­bild für sol­che Sta­tio­nen in ver­schie­de­nen Stadt­tei­len Forch­heims und ent­spre­chen­den Orten im Land­kreis ein­ge­rich­tet wer­den sollten.

Auch Fuß­gän­ger­the­men wur­den dis­ku­tiert. So wur­de beklagt, dass Fuß­gän­ger in Forch­heim nicht ernst genom­men wür­den. Bei­spie­le sei­en Ampeln, die Fuß­gän­gern nur auf Knopf­druck „Grün“ geben. Das füh­re oft dazu, dass man einen gan­zen Ampel­um­lauf war­ten muss, obgleich der Auto­ver­kehr in die glei­che Rich­tung so lan­ge „Grün“ hat, dass auch ein Fuß­gän­ger die Stra­ße noch pro­blem­los que­ren könnte.

Ange­spro­chen wur­de auch die Mög­lich­keit, eige­ne Aktio­nen zu den The­men „Umwelt und Ver­kehr“ zu pla­nen bzw. sich an ent­spre­chen­den Aktio­nen befreun­de­ter Orga­ni­sa­ti­on zu betei­li­gen (z. B. „Par­king Day von „Forch­heim for Future“).

Alle die­se The­men (und alle son­sti­gen, die die Teil­neh­mer ein­brin­gen wol­len) wer­den beim näch­sten VCD-Info­Treff am Mitt­woch, 30.08.2023, 19.00 unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff wei­ter bespro­chen und ver­tieft wer­den. Bit­te mer­ken Sie sich den Ter­min vor! Eine zusätz­li­che Ein­la­dung erfolgt vor­aus­sicht­lich nicht.

Der VCD-Info­Treff fin­det immer am letz­ten Mitt­woch eines jeden Monats um 19.00 Uhr statt, immer auch im Inter­net unter https://​meet​.jit​.si/​V​C​D​-​F​O​-​I​n​f​o​T​r​eff.

Bit­te mer­ken Sie sich des­halb auch die näch­sten Ter­mi­ne vor: 31.10., 29.11., 27.12.2023. Zwi­schen­ter­mi­ne jeder­zeit nach Abspra­che mög­lich: Tel. 09191/736–112 (hilfs­wei­se über 111) Mail: vcd@hoernlein‑r.de