Oks­a­na Lyniv diri­giert Abschluss­kon­zert des 73. Festi­val jun­ger Künst­ler Bayreuth

Das Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster der Ukrai­ne gibt am Sonn­tag, 20. August 2023, um 16 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth das gro­ße Abschluss­kon­zert des 73. Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth. Zur Auf­füh­rung kom­men Wer­ke von L. v. Beet­ho­ven, B. Fro­lyak und Y. Stan­ko­vych mit Soli­stin Dory­na Bachyns­ka auf der Flö­te unter der musi­ka­li­sche Lei­tung von Oks­a­na Lyniv.

Das Kon­zert­pro­gramm wur­de beim 73. Festi­val in einem Work­shop des Youth sym­pho­ny Orche­ster of Ukrai­ne, wie es offi­zi­ell heißt, mit der Star-Diri­gen­tin Oks­a­na Lyniv erar­bei­tet, die das Oche­ster gegrün­det hat. Abge­se­hen von der poli­ti­schen Rele­vanz ist jede Begeg­nung mit einer Diri­gen­tin oder einem Diri­gen­ten für jun­ge Künst­le­rin­nen und Künst­ler ein­zig­ar­tig, jeder Work­shop mit einer Diri­gen­tin oder einem Diri­gen­ten ent­hält für die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker neue Infor­ma­ti­on, mit denen sie ihre Pra­xis und das Zusam­men­spiel ver­bes­sern kön­nen: Edu­ca­ti­on at its best. Das Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth bie­tet dem Ukrai­ni­schen Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster als Platt­form wie­der die Mög­lich­keit, sei­ne Arbeit unter fried­li­chen Bedin­gun­gen auszuüben.

Kar­ten sind an der Thea­ter­kas­se Bay­reuth und an der Abend­kas­se erhält­lich. Den Ein­tritts­preis bestimmt man selbst. Man zahlt nach dem Kon­zert, was es einem wert ist.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.young​ar​tists​bay​reuth​.com