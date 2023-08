Bei den Euro­pean Master Games EMG im fin­ni­schen Tam­pe­re vom 26.07.- 09.07.23, den „Euro­pa­mei­ster­schaf­ten für Senio­ren“, star­te­te Sil­via Schna­bel (6.Dan) vom 1. Sho­to­kan – Kara­te – Zen­trum Forch­heim e.V. im 30köpfigen deut­schen Kara­te – Auf­ge­bot in ihrer Para­de­dis­zi­plin, dem Zwei­kampf (Kum­ite).

Die­se Mei­ster­schaf­ten, mitt­ler­wei­le mit 29 ver­schie­de­nen Sport­ar­ten über zwei Wochen, wer­den seit 2008 in vier­jäh­ri­gem Tur­nus ver­an­stal­tet, zuletzt 2019 in Turin. 31 Jah­re nach ihrem größ­ten Erfolg, dem Euro­pa­mei­ste­rin­nen­ti­tel 1992 im nie­der­län­di­schen ´s‑Hertogenbosch errang Sil­via aber­mals nach span­nen­den Kämp­fen die Gold­me­dail­le in der Klas­se +60kg. Beein­druckt auch vom Team­geist der deut­schen Dele­ga­ti­on spielt die Forch­hei­mer Phy­sio­the­ra­peu­tin der Kara­te­na­tio­nal­mann­schaft bereits mit dem Gedan­ken der Teil­nah­me am welt­wei­ten Pen­dant, den World Masters Games 2025 im tai­wa­ne­si­schen Taipeh.

Kara­te als Sport und als lebens­be­glei­ten­de Kunst erfährt in Forch­heim wei­ter­hin unge­brem­sten Zulauf, Infor­ma­tio­nen – auch über neue Grund­kur­se: www​.kara​te​-forch​heim​.de.

Dr. Oli­ver Schnabel