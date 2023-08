Seit April die­sen Jah­res hat Forch­heim for Future sein Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 geöff­net und betreibt dort sein Repa­ra­tur-Café und den Umsonst-Floh­markt. Geöff­net ist drei­mal die Woche für jeweils zwei Stun­den: Mon­tags von 16–18 Uhr und Mitt­wochs und Sams­tags von 10–12 Uhr. Durch­ge­führt und betreut wird das alles von Ehren­amt­li­chen, die repa­rie­ren oder vor­ne im Laden die zu repa­rie­ren­den Gerä­te ent­ge­gen neh­men und repa­rier­te Gerä­te wie­der aus­hän­di­gen oder Sach­spen­den für den Umsonst-Floh­markt in die Rega­le ein­räu­men und Arti­kel an Inter­es­sen­ten herausgeben.

„Wir wol­len den Din­gen eine zwei­te Chan­ce geben“, erläu­tert die Ver­eins­vor­sit­zen­de Kla­ra Gün­ther. „Wenn wir etwas repa­riert haben, dann kann es wei­ter genutzt wer­den und man muss nichts Neu­es kau­fen. Beim Umsonst-Floh­markt kön­nen Din­ge abge­ge­ben wer­den, die noch nutz­bar sind, die man aber selbst nicht mehr braucht und jemand ande­res kann sie mit­neh­men und noch verwenden.„Alle Ange­bo­te sind kosten­los, es wird ledig­lich um Spen­den zur Kosten­deckung von Mie­te etc. gebe­ten. So wird Müll ver­mie­den und Res­sour­cen geschont und Pro­duk­ti­ons­en­er­gie gespart. „Die Men­schen aus Forch­heim und Umge­bung sind sehr dank­bar und freu­en sich, dass es unse­re Ange­bo­te gibt, wir erhal­ten viel Lob“, sagt Andrea, die auch oft im Zukunfts­haus Dienst auch prak­tisch zu unter­stüt­zen – sei es bei den Repa­ra­tu­ren oder auch ein­fach im Zukunfts­haus bei der Annah­me und so.“ Wer dazu Lust hat, mel­det sich am besten per Mail unter info@​forchheim-​for-​future.​de oder hin­ter­lässt tele­fo­nisch unter 0151–20561261 eine Nach­richt auf dem Anrufbeantworter.