Leb­haft wur­de – wie­der ein­mal – in den letz­ten Wochen über die Zukunft des Bay­reu­ther Kli­ni­kums dis­ku­tiert. Gelingt es, das Kran­ken­haus der höch­sten Ver­sor­gungs­stu­fe dau­er­haft in kom­mu­na­ler Trä­ger­schaft zu hal­ten, oder kann frü­her oder spä­ter eine zukunfts­fe­ste Lösung in der Über­füh­rung in eine pri­va­te Trä­ger­schaft lie­gen? Wird die Dis­kus­si­on unter rein ver­sor­gungs­re­le­van­ten und betriebs­wirt­schaft­li­chen Blick­win­keln geführt oder spie­len auch Emo­tio­nen – Sor­gen, Äng­ste oder Hoff­nun­gen – eine gro­ße Rol­le? Um das Für und Wider unter­schied­li­cher Trä­ger­schaft zu beleuch­ten und einer emo­tio­nal geführ­ten Dis­kus­si­on Sach­ar­gu­men­te hin­zu­zu­fü­gen lädt die FDP Bay­reuth zu einem öffent­li­chen Fach­ge­spräch zur Zukunft des Kli­ni­kums ein, am Don­ners­tag 17.08.2023 um 19.00 Uhr in die Sud­pfan­ne Bay­reuth, Ober­kon­ners­reu­ther Str. 6. Unter der Mode­ra­ti­on von MdB Tho­mas Hacker dis­ku­tie­ren Chri­sti­ne Aschen­berg-Dug­nus, MdB, Par­la­men­ta­ri­sche Geschäfts­füh­re­rin und lang­jäh­ri­ge gesund­heits­po­li­ti­sche Spre­che­rin der FDP Bun­des­tags­frak­ti­on, Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, stell­ver­tre­ten­der Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der des Kli­ni­kums und Jan Hacker, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Ober­en­der AG – Unter­neh­mens­be­ra­tung im Gesundheitswesen.

Zukunft des Kli­ni­kums – pri­vat oder kommunal?

Sehr herz­lich lädt die FDP Bay­reuth zu einem öffent­li­chen Fach­ge­spräch zur Zukunft der Kran­ken­haus­ver­sor­gung in der Regi­on ein.

Don­ners­tag, 17. August 2023 um 19.00 Uhr

in der Sud­pfan­ne Bay­reuth (Ter­ras­se), Ober­kon­ners­reu­ther Str. 6 95448 Bayreuth

Es dis­ku­tie­ren: