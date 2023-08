Im August fand beim TC Stadt­stein­ach wie­der das Dop­pel­tur­nier um den Schü­bel Cup statt. In der Her­ren­kon­kur­renz waren mit Kevin Monat (Lei­stungs­klas­se 7,5)/Stefan Kor­nitz­ky (3,5) die bei­den Lei­stungs­trä­ger der Ten­nis Lan­des­li­ga 2‑Herren des Baur SV am Start.

Zunächst hat­ten Monat/​Kornitzky gegen Büttner/​Hofmann vom gast­ge­ben­den Ver­ein in zwei Sät­zen kei­ne Pro­ble­me, ehe sie im Halb­fi­na­le gegen das erfah­re­ne Dop­pel Burger/​Korkisch (TC Stadt­stein­ach, 11,1/8,1) mit 6:2 6:2 sieg­ten. Im End­spiel gegen die star­ke Paa­rung Chri­stoph Rusam/​Lazar Popo­vic (TC am Ler­chen­bühl Bay­reuth, 3,9/8,8) ent­wickel­te sich ein ech­ter Ner­ven­kri­mi. Nach einem 6:3 im ersten Satz für den Stein­ba­cher Monat und Baur SV-Spie­ler­trai­ner Kor­nitz­ky konn­ten Rusam/​Popovic den zwei­ten Satz aus­ge­gli­che­ner gestal­ten und mit 6:3 für sich entscheiden.

Der Match­tie­break muss­te somit die Ent­schei­dung brin­gen. Nach anfäng­li­cher Füh­rung für Monat/​Kornitzky kämpf­ten sich Rusam/​Popovic zurück und hat­ten bei 9:5 vier Match­bäl­le. Das Baur SV-Dop­pel schaff­te es jedoch, die­se abzu­weh­ren. Bei 9:9 schlug Kor­nitz­ky dann mit zwei star­ken Punk­ten zu und hol­te mit dem ersten Match­ball den Sieg beim Schü­bel Cup 2023 nach Burgkunstadt.

Beson­ders bemer­kens­wert an die­sem Erfolg ist, dass Ste­fan Kor­nitz­ky sich bereits zum fünf­ten Mal den Wan­der­po­kal des Tur­nier­sie­gers sicher­te. Der 30-jäh­ri­ge Burg­kunst­adter gewann das Tur­nier bereits in den Jah­ren 2013 bis 2016 an der Sei­te von Adam Nemec, Stef­fen Fischer und Tobi­as Küfner.

Ste­fan Kornitzky