Mit Trey Wood­bu­ry haben die Bam­berg Bas­kets ihre sech­ste Import­stel­le im Team für die kom­men­de Sai­son besetzt und ihren 12-Mann-Kader damit kom­plet­tiert. Der 23-jäh­ri­ge Point Guard spiel­te in der letz­ten Sai­son noch in der ame­ri­ka­ni­schen Col­lege­li­ga NCAA für das Team der Utah Val­ley Uni­ver­si­ty. Nicht zuletzt auf­grund sei­ner kör­per­li­chen Vor­aus­set­zun­gen beschei­nigt ihm Head Coach Oren Amiel, wie auch die US-Pres­se, gro­ßes Ent­wick­lungs­po­ten­ti­al. Trey wur­de am 17. Sep­tem­ber 1999 in Las Vegas gebo­ren, ist 1,93 Meter groß und 91 Kilo­gramm schwer.

Head Coach Oren Amiel: „Das letz­te Puz­zle­teil ist gefun­den. Wir waren auf der Suche nach einem Point Guard, der auch auf der ande­ren Guard-Posi­ti­on spie­len kann. Trey erfüllt die­se Anfor­de­rung. Wir glau­ben, dass Trey und Malik eine gute Kom­bi­na­ti­on auf der Point Guard-Posi­ti­on sind. Bei­de ver­fü­gen über unter­schied­li­che Spiel­sti­le und Fähig­kei­ten und ergän­zen sich perfekt.“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​bam​berg​.bas​ket​ball/​p​o​i​n​t​-​g​u​a​r​d​-​t​r​e​y​-​w​o​o​d​b​u​r​y​-​k​o​m​m​t​-​n​a​c​h​-​b​a​m​b​e​rg/