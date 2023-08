Dank einer Spen­de in Höhe von knapp 20.000 Euro ergänzt ein nagel­neu­er VW Polo die Flot­te der Dia­ko­nie­sta­ti­on Bind­lach. Pfar­rer Edmund Grömer,

1. Vor­sit­zen­der des Dia­ko­nie­ver­eins Bind­lach, nahm das Fahr­zeug ent­ge­gen. „Wir freu­en uns sehr über die­se Spen­de. Nach­dem wir eines unse­rer alten Autos abge­ben muss­ten, hilft uns das neue Fahr­zeug gera­de jetzt sehr. Es wird in der ambu­lan­ten Pfle­ge ein­ge­setzt, hier steigt die Nach­fra­ge nach Unter­stüt­zungs­lei­stun­gen. Für unse­re Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten ist es wich­tig, dass mög­lichst kei­ne Umpla­nun­gen statt­fin­den, son­dern die Besu­che weit­ge­hend zur glei­chen Zeit statt­fin­den“, so Pfar­rer Grö­mer. Das VR-Mobil wird für die täg­li­chen Tou­ren der Dia­ko­nie­sta­ti­on im Gemein­de­ge­biet Bind­lach ein­ge­setzt. So kön­nen vie­le älte­re Men­schen wei­ter­hin zuhau­se leben und wer­den zum Teil mehr­mals täg­lich versorgt.

Jür­gen Dün­kel, Vor­stand der VR Bank Bay­reuth-Hof eG, und Regio­nal­lei­te­rin Danie­la Adler über­ga­ben die Schlüs­sel des Wagens. Jür­gen Dün­kel erklärt: „Die Lei­stun­gen des Dia­ko­nie­ver­eins ermög­li­chen vie­len Men­schen auch im Alter weit­ge­hend selb­stän­dig in den eige­nen vier Wän­den zu leben. Der Dia­ko­nie­ver­ein trägt ganz ent­schei­dend zu einer bes­se­ren Lebens­qua­li­tät für die Bür­ger bei. Das ist gesell­schaft­li­ches Enga­ge­ment, das wir ger­ne unter­stüt­zen.“ Spen­den für sozia­le, kul­tu­rel­le und sport­li­che Pro­jek­te gehö­ren zum Selbst­ver­ständ­nis der genos­sen­schaft­li­chen Regio­nal­bank. Der Vor­stand betont, den hohen Stel­len­wert die­ser gesell­schaft­li­chen Verantwortung.

Neben der häus­li­chen Kran­ken­pfle­ge betreibt der Evang.-Luth. Gemein­de- und Dia­ko­nie­ver­ein Bind­lach e.V. Dia­ko­nie­ver­ein Bind­lach ein Pflegeheim.