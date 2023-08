Wun­sie­del – Eine Idee wird Wirk­lich­keit. Gise­la Dittrich, die Vor­sit­zen­de der Stammor­ts­grup­pe Wun­sie­del des Fich­tel­ge­birgs­ver­eins (FGV Wun­sie­del), hat damit begon­nen, ihre Idee, die Wun­sied­ler Part­ner­städ­te inten­siv ken­nen­zu­ler­nen, in die Tat umzusetzen.„Das ist geleb­te Part­ner­schaft“, meint dazu Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

„Städ­te­part­ner­schaf­ten sind ent­stan­den, damit sich die Men­schen näher­kom­men, bes­ser ken­nen­ler­nen und even­tu­el­le Vor­ur­tei­le abbau­en und das funk­tio­niert über Ver­ei­ne natür­lich ganz beson­ders gut“, so der Erste Bür­ger­mei­ster wei­ter bei der Ver­ab­schie­dung der Teil­neh­mer auf dem Marktplatz.

Der Auf­takt war eine 4‑Ta­ges-Wan­de­rung in die Part­ner­stadt Schwar­zen­berg im Erz­ge­bir­ge. Aus­ge­ar­bei­tet und geführt wur­de die Tour von Franz Mutz, der bereits meh­re­re sol­cher Aktio­nen durch­ge­führt hat. Das Auto­haus Witt­ke unter­stütz­te den FGV durch die kosten­lo­se Bereit­stel­lung eines Begleit­fahr­zeugs. Die Grup­pe, bestehend aus vier Frau­en und vier Män­nern, erwan­der­te in ca. 120 km ihr Ziel. Erschwert wur­de die Wan­de­rung über län­ge­re Strecken hin­weg durch Nie­sel­re­gen bis Dauerregen.

Auf der letz­ten Etap­pe beglei­te­ten zwei Mit­glie­der des Erz­ge­birgs­ver­eins die Wun­sied­ler. Ober­bür­ger­mei­ster Ruben Gehart nahm sich die Zeit und begrüß­te die Wan­de­rer an der Sil­ber­wä­sche in Ahorn­tal. Auf den letz­ten Kilo­me­tern schlos­sen sich wei­te­re Wan­der­freun­de des Erz­ge­birgs­ver­eins der Grup­pe an. In Schwar­zen­berg begrüß­te Ober­bür­ger­mei­ster Ruben Gehart die Wan­der­freun­de offi­zi­ell im Rathaus.

Am näch­sten Tag tra­fen wei­te­re Mit­glie­der und Freun­de des FGV Wun­sie­del per Bus in Schwar­zen­berg ein. Das Pro­gramm für das Wochen­en­de sah die Besich­ti­gung der Wald­büh­ne, eine Stadt­füh­rung durch Schwar­zen­berg, die Besich­ti­gung „Klei­nes Erz­ge­bir­ge“, den Besuch des Som­mer­fe­stes des ört­li­chen Erz­ge­birgs­ver­eins und einen Work­shop zum Her­stel­len von Räu­cher­ker­zen vor.

Im Mai näch­sten Jah­res steht die näch­ste Rei­se in eine Wun­sied­ler Part­ner­stadt auf dem FGV-Pro­gramm und zwar Men­de in Südfrankreich.