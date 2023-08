Auch in die­sem Jahr bie­ten die Gebiets­be­treu­en­den der Stif­tung Natur­schutz Thü­rin­gen (SNT) von April bis Okto­ber in ver­schie­de­nen Regio­nen ent­lang des Grü­nen Ban­des kosten­lo­se Wan­de­run­gen an. Fol­gen­de Füh­rung fin­det dem­nächst in Ihrer Regi­on statt:

FÜH­RUNG: Grenz­wan­de­rung – zwi­schen Möd­lareuth und Venzka

DATUM: 08.September 2023

UHR­ZEIT: 10:00 – 14:00 Uhr

TREFF­PUNKT: Deutsch-Deut­sches Muse­um Möd­lareuth, 95183 Töpen

Mit der Gebiets­be­treue­rin Mari­ka Käche­le erkun­den Teil­neh­men­de das Grü­ne Band zwi­schen Möd­lareuth und Venz­ka. Sie gehen auf Ent­deckungs­rei­se durch das wild-roman­ti­sche Tann­bach­tal. Einst abge­rie­gel­ter Todes­strei­fen, ist das Natio­na­le Natur­mo­nu­ment heu­te bei­spiels­wei­se Hei­mat des sel­te­nen Braun­kehl­chens. Reste der ver­schwun­de­nen Streu­sied­lung Dorn­holz zeu­gen von Zwangs­aus­sied­lung im Grenz­ge­biet der ehe­ma­li­gen DDR.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu allen Füh­run­gen sind hier zu fin­den: www​.stif​tung​-natur​schutz​-thue​rin​gen​.de/​e​r​l​e​b​e​n​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der. Um Anmel­dung über die Web­site wird gebeten!