Zeit­schen­ker 2.0: Nach der Coro­na-Pau­se hat das Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz wie­der einen ehren­amt­li­chen Besuchs­dienst. Pati­en­ten­für­spre­che­rin San­dra Roth hat den zehn neu­en Zeit­schen­kern die offi­zi­el­len Zer­ti­fi­ka­te im Bei­sein von Land­rat Dr. Her­mann Ulm über­reicht und dabei den ehren­amt­li­chen Ein­satz als beson­ders wert­voll gewürdigt.

Im Zei­chen der Näch­sten­lie­be und der Mit­mensch­lich­keit wol­len die neu­en Zeit­schen­ker am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz den Pati­en­ten zukünf­tig durch herz­li­che Besu­che und auf­mun­tern­de Wor­te hel­fen. Land­rat Dr. Her­mann Ulm hat das Enga­ge­ment der Ehren­amt­li­chen in den höch­sten Tönen gelobt. „Wir leben lei­der in einer Zeit ohne Zeit. Umso wich­ti­ger ist der Ein­satz der Zeit­schen­ker“, sag­te Land­rat Ulm bei der fei­er­li­chen Über­ga­be der Zer­ti­fi­ka­te an die frisch aus­ge­bil­de­ten Zeit­schen­ker. „Auch wir Ärz­te sind wirk­lich unwahr­schein­lich dank­bar für Ihren Ein­satz“, sag­te Chef­arzt Pro­fes­sor Dr. Jür­gen Gschoss­mann, Ärzt­li­cher Direk­tor am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz. „Unse­ren Pati­en­ten wird es unheim­lich gut tun, wenn Sie sich ein­fach mal die Zeit neh­men“, sag­te Pfle­ge­dienst­lei­te­rin Sabi­ne Jacob und sprach von einem gro­ßen Bei­trag zur Ver­bes­se­rung der Gesell­schaft. „Der Ein­satz von Ihnen ist mit Geld über­haupt nicht zu bezah­len“, beton­te Kli­nik-Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers und bedank­te sich beson­ders bei der Pati­en­ten­für­spre­che­rin im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, San­dra Roth, für den Wie­der­auf­bau des ehren­amt­li­chen Besuchs­dien­stes nach der Corona-Pandemie.

In einem drei­mo­na­ti­gen Kurs hat­ten die Ehren­amt­li­chen gelernt, wie herz­li­che Begeg­nun­gen und sen­si­ble Gesprä­che in schwie­ri­gen Situa­tio­nen hel­fen kön­nen. Zur Vor­be­rei­tung auf die­se ver­ant­wor­tungs­vol­le Auf­ga­be hat­ten sich die Zeit­schen­ker auch mit medi­zi­ni­schen The­men wie Hygie­ne­vor­schrif­ten oder ethi­sche Fra­gen rund um Krank­heit, Trau­er und Tod inten­siv auseinandergesetzt.