Sport­ver­ei­ne sind für die Gesund­heits­vor­sor­ge und den sozia­len Zusam­men­halt in unse­rer Gesell­schaft unab­ding­bar. Schon ein gerin­ges Maß an regel­mä­ßi­ger Bewe­gung hat vie­le posi­ti­ve Aus­wir­kun­gen auf den Kör­per und die Gesund­heit. Vor allem für Kin­der und Jugend­li­che sind gemein­schaft­li­che sport­li­che Akti­vi­tä­ten wich­tig für die Ent­wick­lung. Des­halb liegt es der AOK Bay­ern am Her­zen das Wohl­be­fin­den der Mit­men­schen zu fördern.

Die AOK-Direk­ti­on Bam­berg wird neu­er Koope­ra­ti­ons­part­ner des TSV Schlüs­sel­feld e.V. Die­se Ver­ein­ba­rung wur­de am 26.07.2023 gemein­sam unter­zeich­net. „Wir freu­en uns sehr auf die Zusam­men­ar­beit. Eine gute Mög­lich­keit den Ver­ein und sei­ne Mit­glie­der mit Ange­bo­ten zur Gesund­heits­för­de­rung und Prä­ven­ti­on zu unter­stüt­zen“, so Sabri­na Förtsch Team­lei­te­rin Markt und Gesund­heit der AOK-Direk­ti­on Bamberg.

Die AOK Bay­ern för­dert die regio­na­len Sport­ver­ei­ne bei der Umset­zung des Prä­ven­ti­ons­ge­dan­kens. Die Zusam­men­ar­beit umfasst nicht nur die Unter­stüt­zung bei Ver­an­stal­tun­gen, son­dern ins­be­son­de­re die nicht­be­trieb­li­che Gesund­heits­för­de­rung für die Ver­eins­mit­glie­der mit Trai­ner­schu­lun­gen, Semi­na­ren und Präventionskursen.