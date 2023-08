Histo­ri­sche Ver­bin­dung zur 80.000 Ein­woh­ner gro­ßen Stadt

Erste Kon­tak­te sind schon geknüpft: Kürz­lich traf sich Julia Tayps, Vize­bür­ger­mei­ste­rin der ukrai­ni­schen Stadt Mukat­sche­wo, mit Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke im Rat­haus Max­platz, um die Mög­lich­kei­ten einer Zusam­men­ar­beit aus­zu­lo­ten. Sei­tens des Bam­ber­ger Stadt­rats liegt ein frak­ti­ons­über­grei­fen­der Antrag auf Grün­dung einer denk­ba­ren Part­ner­schaft vor. Auch die Stadt Mukat­sche­wo bekun­det Inter­es­se an einer sol­chen Zusam­men­ar­beit, wie in dem Gespräch mit Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke zum Aus­druck gebracht wurde.

Eine histo­ri­sche Ver­bin­dung besteht bereits. Mit­te des 18. Jahr­hun­derts kamen die „Schön­born­fran­ken“ aus dem Hoch­stift Bam­berg ins dama­li­ge Ober-Ungarn. Lothar Franz von Schön­born, Fürst­bi­schof von Bam­berg, hat­te das Land für sei­ne Ver­dien­ste von Kai­ser Karl VI. geschenkt bekom­men, sein Nef­fe Fried­rich Karl von Schön­born, der auf den Bam­ber­ger Bischofs­stuhl folg­te, sie­del­te dort Bau­ern, Hand­wer­ker und Holz­fäl­ler aus Ober­fran­ken an. Im heu­ti­gen Trans­kar­pa­ti­en in der west­li­chen Ukrai­ne gehö­ren gegen­wär­tig um die 10.000 Per­so­nen zur deutsch­spra­chi­gen Gemein­de, davon allein 3.500 Per­so­nen in Mukatschewo.

Auch Vize­bür­ger­mei­ste­rin Tayps hat deut­sche Wur­zeln. Sie erzähl­te beim Tref­fen mit Bam­bergs OB unter ande­rem von der Schul­stadt Mukat­sche­wo, ein Prä­di­kat, das auch Bam­berg ver­dient. Die ukrai­ni­sche Stadt zählt 24 Schu­len, drei Fach­schu­len und eine päd­ago­gi­sche Fach­hoch­schu­le. Außer­dem gibt es dort eine Uni­ver­si­tät für Tou­ris­mus, Inge­nieur­we­sen und Mar­ke­ting. Von krie­ge­ri­schen Zer­stö­run­gen blieb Mukat­sche­wo bis­lang weit­ge­hend ver­schont. Doch an den Bin­nen­flücht­lin­gen – Tayps nann­te die Zahl von 25.000 – lässt sich die Not­la­ge ablesen.

Was könn­te die Bam­ber­ger Bür­ger­schaft mit der von Mukat­sche­wo zusam­men­brin­gen? Star­ke schlug als ersten Schritt den in Bam­berg täti­gen ukrai­ni­schen Ver­ein Bamberg:UA vor, der „eine her­vor­ra­gen­de Brücke bau­en könn­te“. Als wei­te­ren Anknüp­fungs­punkt nann­te der OB auch die vie­len Denk­mä­ler auf bei­den Sei­ten. Ein Wis­sens­trans­fer von Bam­berg nach Mukat­sche­wo kann hel­fen, die Ent­wick­lung der ukrai­ni­schen Stadt zu fördern.

Der OB begrüß­te auch die Kon­tak­te, die auf kirch­li­cher Ebe­ne her­ge­stellt wor­den sind. So hat es bereits Gesprä­che mit der Erz­diö­ze­se Bam­berg gege­ben, die genutzt wer­den soll­ten, um „mög­lichst vie­le Insti­tu­tio­nen und Initia­ti­ven früh­zei­tig ein­zu­bin­den“, so Starke.