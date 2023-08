Mit der ersten Team­ein­heit haben die Bam­berg Bas­kets heu­te im Trai­nings­zen­trum in Strul­len­dorf ganz offi­zi­ell mit den Vor­be­rei­tun­gen auf die Ende Sep­tem­ber begin­nen­de neue Sai­son in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga begonnen.

Mit dabei ist von nun an auch Abdu­lah „Abi“ Kame­rić, den die Bas­kets als ihren 12. Mann unter Ver­trag genom­men haben. Der am Mon­tag 23 Jah­re alt gewor­de­ne Auf­bau­spie­ler wech­selt von ALBA BER­LIN nach Bam­berg. Neben einer Par­tie in der easy­Cre­dit BBL für das Team aus der Haupt­stadt (in Hei­del­berg: zwei Punk­te in sie­ben Minu­ten Spiel­zeit) spiel­te Abdu­lah in der abge­lau­fe­nen Serie haupt­säch­lich für Ber­lins Koope­ra­ti­ons­part­ner LOK BER­NAU in der ProB. Hier stand er durch­schnitt­lich 22:24 Minu­ten pro Par­tie auf dem Par­kett und erziel­te im Schnitt 11,2 Punk­te, hol­te 2,4 Rebounds und ver­teil­te 3,0 Assists.

Der 1,92 Meter gro­ße und 86 Kilo­gramm schwe­re Point Guard besitzt die US-ame­ri­ka­ni­sche wie auch die bos­ni­sche Staats­bür­ger­schaft und gilt in der easy­Cre­dit BBL auf­grund sei­nes home­grown-Sta­tus nicht als aus­län­di­scher Spieler.

Abdu­lah Kame­rić erhält in Bam­berg einen Einjahresvertrag.

Der Kader 2023/2024 (Stand 10. August 2023):

Abdu­lah Kame­rić, Zach Cope­land, Justin Gray, Patrick Heck­mann, Lukas Her­zog, Malik John­son, Adri­an Nel­son, EJ Onu, Filip Sta­nić, Kar­sten Tad­da, Kevin Wohlrath.