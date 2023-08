Dreh­ar­bei­ten in der Genuss­schu­le – Hei­ma­t­ent­wick­le­rin Mari­on Deinlein im Por­trät für „Wir in Bayern“

Ein Film­team des Baye­ri­schen Rund­funks beglei­te­te die ober­frän­ki­sche Hei­ma­t­ent­wick­le­rin Mari­on Deinlein einen Tag lang bei ihrer Arbeit. Aus­ge­strahlt wird der Bei­trag im Sep­tem­ber in der Nach­mit­tags­sen­dung „Wir in Bayern“.

„Hei­mat ist wie eine Sup­pe. Die kann fade sein, wenn man sich kei­ne Mühe gibt, oder man macht mit, dann hat sie Wür­ze, dann ist sie ein wah­rer Genuss“, so erklärt Mari­on Deinlein ihre Inter­pre­ta­ti­on des Hei­mat­be­griffs. Ein Film­team des Baye­ri­schen Rund­funks (BR) por­trä­tier­te Anfang August die Arbeit der ober­frän­ki­schen Hei­ma­t­ent­wick­le­rin. Das Team um Jour­na­li­stin und BR-Autorin Susan­ne Nord­hau­sen beglei­te­te Mari­on Deinlein einen gan­zen Tag lang bei ihrer Arbeit. Die besteht dar­aus, Men­schen mit inno­va­ti­ven Ideen zu fin­den, zu ver­net­zen und ihnen bei der Umset­zung zu hel­fen, so etwa die Land­wir­te Nor­bert Böh­mer und Ste­phan Hau­er. Mari­on Deinlein erkann­te, dass die bei­den in Sachen Tier­wohl und Lebens­mit­tel­qua­li­tät auf der­sel­ben Wel­len­län­ge sind. Ste­phan Hau­er such­te mit sei­nen Hoch­land­rin­dern einen neu­en Hof, Wei­der­in­der­hal­ter Nor­bert Böh­mer einen Hof­nach­fol­ger. Deinlein ver­mit­tel­te. Seit­her ver­mark­ten die bei­den ihr Wei­de­fleisch gemeinsam.

Nach dem Besuch auf der Rin­der­wei­de in Schren­kers­berg ging es wei­ter zur neu­en Dorf­la­den­box in Obern­sees. Hei­mat­un­ter­neh­mer Juli­us Stint­zing hol­te den ersten bar­geld­lo­sen Regio­nal­la­den nach Nord­bay­ern, nicht zuletzt mit Hil­fe von Mari­on Deinlein, die ihn mit Rat und Tat unter­stütz­te, die Finan­zie­rung über Genuss­rech­te anstieß und sogar für eini­ge Wochen die Bau­auf­sicht über­nahm. Letz­te Sta­ti­on der Dreh­ar­bei­ten war das alte Schul­ge­bäu­de in Plan­ken­fels, das Deinlein zu einer Genuss­schu­le umge­stal­ten möchte.

„Genuss ver­bin­det Men­schen. Egal, ob Essen, ein schö­nes Kon­zert oder Lite­ra­tur – Jeder muss etwas davon haben“, erklär­te sie vor lau­fen­der Kame­ra. Jeder Bür­ger müs­se sich mit einem sol­chen Pro­jekt iden­ti­fi­zie­ren kön­nen. Leer­stands­be­le­bung sei zwar eine schö­ne Sache, den­noch müs­se die Gemein­de ihren Bür­gern erklä­ren, war­um sie sich dafür mit hohen Geld­be­trä­gen ver­schul­den möch­te. In den ehe­ma­li­gen Klas­sen­zim­mern fin­den bereits seit zwei Jah­ren Ver­an­stal­tun­gen statt, bei­spiels­wei­se Pflan­zen­floh­markt, Kitz­ret­ter­früh­stück oder Kri­mi-Lesung, zuletzt auch die Kurz­ge­schich­ten-Schreib­werk­statt in der frisch reno­vier­ten Röste­rei Gar­ten-Café von Hei­mat­un­ter­neh­mer Wolf­gang Born­schle­gel. Doch eine Finan­zie­rung für die Sanie­rung des gesam­ten Gebäu­des mit­samt Schul­gar­ten gibt es noch nicht. „Der­zeit gibt es Gesprä­che mit der Gemein­de Plan­ken­fels und dem Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung zu för­der­fä­hi­gen Nut­zungs­kon­zep­ten wie etwa einem Cowor­king-Space“, so die Heimatentwicklerin.

„Wir in Bay­ern“ ist eine Nach­mit­tags­sen­dung des Baye­ri­schen Rund­funks, die sich Hand­werks­kunst, Tra­di­ti­on, Land­schaf­ten und inter­es­san­ten Men­schen wid­met. Aus­ge­strahlt wird sie täg­lich von Mon­tag bis Frei­tag von 16.15 bis 17.30 Uhr. Der Bei­trag mit dem Por­trät von Mari­on Deinlein wird vor­aus­sicht­lich am Diens­tag, den 26. Sep­tem­ber 2023 gesendet.