26 frisch exami­nier­te Fach­kräf­te für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge haben ihre Zeug­nis­se jetzt bei einer Abschluss­fei­er in der Kli­nik Hohe War­te bekom­men. Sie haben die Aus­bil­dung an der Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH mit außer­ge­wöhn­lich guten Ergeb­nis­sen absol­viert. Der Gesamt­no­ten­durch­schnitt, sag­te Schul­lei­ter Jens Jung­wirth, lag bei 1,91. „Das spie­gelt in erster Linie die tol­len Lei­stun­gen der Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten wider“, sagt Jung­wirth. „Es ist aber auch ein Kom­pli­ment an die Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge der Kli­ni­kum Bay­reuth und an das gesam­te Team.“

Die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten der drei­jäh­ri­gen Pfle­ge­aus­bil­dung waren die ersten, die nach dem neu­en Aus­bil­dungs­sy­stem der Gene­ra­li­stik qua­li­fi­ziert wur­den und ihr Examen ableg­ten. Sie haben Ein­sät­ze in der Akut­pfle­ge Erwach­se­ner, in der ambu­lan­ten und in der Lang­zeit­pfle­ge sowie in der Päd­ia­trie (Behand­lung und Pfle­ge von Kin­dern) absol­viert. Wo die Inter­es­sen­schwer­punk­te lagen, zeig­te sich jetzt am Ende der Aus­bil­dung: 85 Pro­zent der jun­gen Fach­kräf­te des Kur­ses 2020/23 blei­ben an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und unter­stüt­zen das Pfle­ge­team in der aku­ten Erwach­se­nen- und Kin­der­pfle­ge. „Wir freu­en uns über Ihre Iden­ti­fi­ka­ti­on mit der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH und über Ihr Enga­ge­ment für unser Kran­ken­haus“, sag­te Diet­mar Paw­lik, Kauf­män­ni­scher Geschäfts­füh­rer der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH bei der Feierstunde.

Gra­tu­la­tio­nen gab es zudem vom Medi­zi­ni­schen Geschäfts­füh­rer der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH, Prof. Dr. Hans-Rudolf Raab, von der kom­mis­sa­ri­schen Pfle­ge­di­rek­to­rin Fran­zis­ka Mai­dorn, den Lehr­kräf­ten der Pfle­ge­schu­le und von Anja Mei­nun­ger, der Vor­sit­zen­den des För­der­ver­eins Ver­eint Ler­nen und Pflegen.