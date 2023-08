Tipp der Redak­ti­on – ein MUSS für alle Fans der Beatles!

Wer kennt die Beat­les nicht, die vier Pilz­köp­fe aus Liver­pool. Die in den Sech­zi­gern die Musik­welt auf den Kopf stell­ten. Mit Lie­dern wie, „She loves you“, „Can‚t buy me Love“, „Help“, „Let it be“, „Hey Jude“ und vie­len mehr. Die Beat­les erlang­ten inner­halb kür­ze­ster Zeit Welt­ruhm und ihre öffent­li­chen Auf­trit­te und Kon­zer­te auf der gan­zen Welt und vor allem ihre Musik sind heu­te noch legendär.

Da ist eine Ver­bin­dung nach Fran­ken in das beschau­li­che Buben­reuth auf den ersten Blick etwas ver­wun­der­lich. Aber wie bei vie­len Erfolgs­ge­schich­ten half der Zufall nach. 1961 kauf­te damals ein jun­ger unbe­kann­ter Mann in Ham­burg eine Bass­gi­tar­re mit der Modell­be­zeich­nung 500/1 von der Fa. Höf­ner aus Buben­reuth. Die­ser jun­ge Mann war kein gerin­ge­rer als Sir Paul McCartney.

Sir Paul benutzt die­sen „Beat­le Bass“ seit über 50 Jah­ren noch heu­te, wodurch die­ses Instru­ment auf der gan­zen Welt bekannt wur­de. Für die Fa. Höf­ner Anlass mit einem Fest­abend 2016 die­se Erfolgs­ge­schich­te zu fei­ern und dazu soll­ten Cathy Har­ri­son und Nick Wass (Mar­ke­ting­ma­na­ger der Fa. Höf­ner) eine der besten Beat­les Revi­val Bands ver­pflich­ten, die in Euro­pa zu haben waren.

THE BITS – Zsolt Derec­s­kei, Balazs Bako, Adam Ilia, Ger­ge­ly Szabo

Die­se vier Musi­ker aus Buda­pest (https://​the​bits​.eu/​b​e​a​t​l​e​s​-​t​r​i​b​u​t​e​-​t​h​e​-​b​i​t​s​-​d​e​.​php) haben sich ganz der Musik der Beat­les ver­schrie­ben und sind dem Ori­gi­nal sehr nahe. Für die Bits war es von Anfang an ein wich­ti­ges Anlie­gen, so zu spie­len wie die Beat­les und nicht mit Perücken und alten Anzü­gen so aus­zu­se­hen wie diese.

Die Zuhö­rer wer­den bei den pro­fes­sio­nel­len und lei­den­schaft­li­chen Büh­nen­auf­trit­ten in die Zeit der sech­zi­ger Jah­re zurück ver­setzt. Wenn es dann bei „Eight Days a Week“ oder „I Feel Fine“ kei­nen Besu­cher mehr auf sei­ner Bank hält, ver­steht jeder wie die Musik der „Fab Four“ die Men­schen damals zu die­sen hyste­ri­schen Mas­sen­an­stür­men hin­rei­ßen konnte.

Horst Bau­mann, Maigisch

Am 12.08.2023 gastiert die Beat­les-Cover­band „The Bits“ in Weingarts

Das Kon­zert fin­det am Sport­ge­län­de der DJK Wein­garts statt. Der Ein­tritt beträgt 7,00 Euro, Kin­der bis 12 Jah­re sind frei.

Vor­ver­kauf bei Alli­anz Schmitt Wein­garts 92, 91358 Kun­reuth (Büro­zei­ten) und im Sport­heim der DJK Weingarts.

Ein­lass 18:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

Für das leib­li­che Wohl ist bestens gesorgt.

https://​www​.face​book​.com/​b​i​t​s​i​n​m​a​i​g​i​sch