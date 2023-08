Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg – Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Im Zeit­raum von Diens­tag bis Don­ners­tag wur­de ein E‑Scooter vor einem Wohn­an­we­sen in der Gabels­ber­ger Stra­ße ent­wen­det. Der Scoo­ter war mit­tels Fahr­rad­schloss an einer Later­ne gesi­chert. Hin­wei­se zum Ver­bleib des schwar­zen E‑Scooters „XIAO­MI / MI“ mit einer schwar­zen Len­ker­ta­sche nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­mit­tag kam es im Bereich Ber­li­ner Ring / Zoll­ner­stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Motor­rad. Die Füh­rer bei­der Fahr­zeu­ge woll­ten an der genann­ten Kreu­zung nach Osten in die Zoll­ner­stra­ße abbie­gen. Dabei fuhr der Motor­rad­fah­rer leicht auf das Heck des vor­aus­fah­ren­den Pkw auf, als die­ser wegen eines Rad­fah­rers abbrem­sen muss­te. Der Moto­rad­fah­rer wur­de leicht ver­letzt. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Scha­den von rund 1000 Euro.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kam ein 24jähriger Mann zur Poli­zei Bam­berg. Der Woh­nungs­lo­se war auf der Suche nach einer Blei­be, sprach er bei der Poli­zei vor und frag­te um Rat. Da gegen den Mann ins­ge­samt drei Haft­be­feh­le bestan­den konn­ten die Beam­ten nur eine Unter­kunft in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt anbieten.

Polizeiinspe§ktion Bam­berg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Don­ners­tag­abend ent­wen­de­te ein 42-Jäh­ri­ger aus einem Geschäft im Lau­ban­ger zwei Paar Damen­san­da­len im Gesamt­wert von knapp 55 Euro. Als die­ser den Laden ver­las­sen hat, rann­te er los. Dies bemerk­te eine Zeu­gin und rief um Hil­fe. Ein Mit­ar­bei­ter eines angren­zen­den Geschäf­tes konn­te den Mann anschlie­ßend fest­hal­ten. Die San­da­len konn­ten dem Eigen­tü­mer zurück­ge­ge­ben werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zeu­gen nach Unfall im Stau gesucht

Hirschaid. Am Don­ners­tag­mor­gen kam es zu einem Unfall im Stau auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg. Grund des Staus war der im Grün­strei­fen fest­ge­fah­re­ne Sat­tel­zug (wir berich­te­ten gestern). Hier kam es zu einem Streif­vor­gang eines Sat­tel­zu­ges mit 37-jäh­ri­gem Fah­rer, wel­cher auf dem rech­ten Fahr­strei­fen gefah­ren war und einem Opel mit 28-jäh­ri­ger Fah­re­rin auf dem Ein­fä­de­lungs­strei­fen der Anschluss­stel­le Hirschaid. Es wur­de nie­mand ver­letzt, aber es ent­stan­den Schä­den von ins­ge­samt ca. 6.000 Euro. Da die Betei­lig­ten unter­schied­li­che Anga­ben zum Unfall­her­gang machen und die Unfall­spu­ren bei­de Ver­sio­nen mög­lich erschei­nen las­sen, wer­den neu­tra­le Zeu­gen gesucht. Die­se wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, Tel. 0951/9129–510 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Drei­ster Fahr­rad­dieb ver­rät sich selbst

Bay­reuth. Am Frei­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den fiel den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt ein Rad­fah­rer ins Auge, der die Nürn­ber­ger Stra­ße in stadt­aus­wär­ti­ger Rich­tung befuhr. Auf­fäl­lig war hier­bei, dass er wäh­rend der Fahrt ein zwei­tes jedoch abge­sperr­tes Fahr­rad geschul­tert hat­te. Als er einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den soll­te, ver­such­te der 28-jäh­ri­ge Bay­reu­ther zunächst zu flüch­ten, konn­te jedoch schnell gestellt wer­den. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass sowohl das geschul­ter­te Fahr­rad, als auch eine Fahr­rad­ta­sche, die der jun­ge Mann dabei hat­te, zuvor im Innen­stadt­be­reich durch ihn ent­wen­det wur­den. Die Gegen­stän­de wur­den sicher­ge­stellt, den jun­gen Mann erwar­ten nun zwei Anzei­gen wegen Diebstahls.

Dieb­stahl auf Spielplatz

Bay­reuth. Am Don­ners­tag, den 10.08.2023, befand sich ein 41-jäh­ri­ger Bay­reu­ther am Spiel­platz in der Hus­sen­gut­stra­ße in Bay­reuth. Bei Ver­las­sen ver­gaß die­ser sei­ne Weste in der sich sein Geld­beu­tel befand, was ihm jedoch erst im spä­te­ren Ver­lauf auf­fiel. Als er zum Spiel­platz zurück­kehr­te waren zwar Weste und Geld­beu­tel noch an Ort und Stel­le, aller­dings wur­de das Bar­geld aus dem Geld­beu­tel bereits ent­wen­det. Es ent­stand ein Ent­wen­dungs­scha­den im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bereich.

Wer im Zeit­raum von etwa 13:15 Uhr bis 17:30 Uhr Wahr­neh­mun­gen zu dem Vor­fall gemacht hat, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Betrun­ken mit dem E‑Scooter unterwegs

Bay­reuth. Am Don­ners­tag gegen Mit­ter­nacht wur­de ein amts­be­kann­ter 22-jäh­ri­ger Bay­reu­ther in der Fuß­gän­ger­zo­ne fest­ge­stellt, als er dort mit sei­nem E‑Scooter fuhr. Bei der Kon­trol­le durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt konn­te deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch von dem jun­gen Mann aus­ge­hend fest­ge­stellt wer­den, ein anschlie­ßen­der Atem­al­ko­hol­test ergab 1,2 Pro­mil­le. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me erwar­tet den Fah­rer nun eine Straf­an­zei­ge, die Wei­ter­fahrt wur­de ihm durch die Beam­ten untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Auf Kos­me­ti­ka im Wert von über 200 Euro hat­ten es zwei jun­ge Mäd­chen im Alter von 14 bzw. 15 Jah­ren abge­se­hen, wel­che am Don­ners­tag in einem Dro­ge­rie­markt in Forch­heim auf fri­scher Tat beim Laden­dieb­stahl erwischt wur­den. Da die Bei­den bereits straf­mün­dig sind, erwar­tet sie nun eine Anzei­ge wegen Diebstahles.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Rad­fah­rer mit Auto zusammengestoßen

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich in der See­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Eine 24-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin woll­te auf die St2204 ein­bie­gen, über­sah hier­bei jedoch einen 65-jäh­ri­gen Rad­fah­rer, der die Stra­ße am dor­ti­gen Rad­weg über­que­ren woll­te. Es kam schließ­lich zum Zusam­men­stoß, in Fol­ge des­sen der Pedelec­fah­rer stürz­te. Glück­li­cher­wei­se kam die­ser nach ört­li­cher Ver­sor­gung durch den Ret­tungs­dienst mit leich­ten Ver­let­zun­gen davon.

Fahr­rad gestohlen

EBENSFELD/LKR. LICH­TEN­FELS. Zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag und Don­ners­tag­mor­gen ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter das Fahr­rad einer jun­gen Frau, wel­ches zur Tat­zeit abge­schlos­sen am Bahn­hof Ebens­feld an einem Fahr­rad­stän­der abge­stellt war. Bei dem Zwei­rad han­delt es sich um ein schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke Compel.

Graf­fi­ti-Schmie­re­rei­en

ALTEN­KUNST­ADT / LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Don­ners­tag, 03.08 auf Frei­tag, 04.08 beschmier­ten bis­lang unbe­kann­te Täter an einer Schu­le in der Bai­er­s­dor­fer Stra­ße die Beton­wän­de eines Trep­pen­auf­gangs mit vier Schrift­zü­gen. Es wur­de hier­bei wei­ße und blaue Far­be benutzt. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Mit Trak­tor weggeschwommen

LICH­TEN­FELS. Glück im Unglück hat­te ein 73-jäh­ri­ger Mann, der mit sei­nem Trak­tor den Main über die Furt am Ober­wal­len­stadter Wehr in Fahrt­rich­tung Kröß­wehr­stra­ße über­que­ren woll­te. Der Trak­tor­fah­rer unter­schätz­te dabei die aktu­el­le Was­ser­tie­fe, sodass sein Fahr­zeug auf­schwemm­te, ca. 20 m abtrieb und letzt­end­lich bis zum Dach im Was­ser stand. Glück­li­cher­wei­se konn­te sich der Mann noch selbst aus dem Füh­rer­haus befrei­en und ans Ufer schwim­men. Mit­tels Feu­er­wehr und der BRK-Was­ser­wacht konn­te der Trak­tor von einem Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen wer­den. Der Mann bliebt unver­letzt, am Fahr­zeug ent­stand ein Total­scha­den von rund 30.000 Euro.