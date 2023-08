Dass Arbeit­neh­me­rin­nen oder Arbeit­neh­mer einem Unter­neh­men 50 Jah­re lang treu blei­ben, ist eine abso­lu­te Beson­der­heit. Eine die­ser Per­so­nen ist Mari­ta Heinz, die seit dem 6. August 1973 für die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth tätig ist. So lan­ge wie sie hat davor noch nie jemand für die IHK gear­bei­tet. Seit ihrem Dienst­an­tritt hat die IHK eine Viel­zahl an Ände­run­gen gese­hen. „Vie­le davon hat Mari­ta Heinz mit­ge­stal­tet“, wie Tobi­as Hoff­mann, stell­ver­tre­ten­der IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer, in sei­ner Lau­da­tio betont.

Sie war erste Ansprech­part­ne­rin für die Unter­neh­mens-Stamm­da­ten und die IHK-Wah­len. Hoff­mann: „13 Wah­len hat sie an ent­schei­den­der Stel­le mit­or­ga­ni­siert, so vie­le, wie nie­mand sonst.“ Ihr lagen aber auch die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen am Her­zen, über vie­le Jah­re war sie Mit­glied im Per­so­nal­rat der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth. „Nach 50 Jah­ren schließt sich der Kreis. Mit Mari­ta Heinz geht eine Insti­tu­ti­on in ihren wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand“, bedankt sich Hoff­mann für ihren Einsatz.