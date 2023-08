Am Mitt­woch, den 20. Sep­tem­ber 2023, ist es wie­der soweit. Der belieb­te Unter­neh­mer­treff des Land­krei­ses Forch­heim geht in die näch­ste Run­de. Und zwar ab 17 Uhr im Land­rats­amt Forch­heim (Am Strecker­platz 3, 91301 Forchheim).

Der von der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim ver­an­stal­te­te Unter­neh­mer­treff soll für die Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer aus der Regi­on eine Platt­form zum akti­ven Aus­tausch sein.

Als Haupt­re­fe­rent gibt Tobi­as Schanda, Geschäfts­füh­rer der HiFi extra GmbH und der agi­li­mo Con­sul­ting GmbH, einen Impuls­vor­trag zum The­ma „Inno­va­ti­on durch Dis­rup­ti­on“. Anschlie­ßend wird sich das in Pretz­feld ansäs­si­ge Unter­neh­men N‑DECT GmbH vor­stel­len. Jens Gei­ger, Geschäfts­füh­rer, wird sicher einen span­nen­den Ein­blick hin­ter die Kulis­sen des Son­der­ma­schi­nen­bau­ers geben.

Außer­dem wird es noch fol­gen­de Kurz­vor­trä­ge geben, die bei Inter­es­se besucht wer­den kön­nen: „Vor­stel­lung der Ein­heit­li­chen Ansprech­stel­len für Arbeit­ge­ber in Bay­ern (EAA Bay­ern)“, „Alko­hol (und ande­re Dro­gen) am Arbeits­platz – recht­li­che Aspek­te“ sowie „Frei­heit durch Absti­nenz – Suchtselbst­hil­fe“. Als Beson­der­heit wer­den sich in die­sem Jahr auch eini­ge Netz­wer­ke der Regi­on in Form einer klei­nen Mes­se vorstellen.

Zum Abschluss kön­nen sich die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer bei einem Imbiss in per­sön­li­chen Gesprä­chen austauschen.

Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich und kosten­frei. Um Anmel­dung wird jedoch bis Frei­tag, 15. Sep­tem­ber 2023, gebe­ten per Tel. 09191/86–1021, per E‑Mail an Wifoe@​Lra-​Fo.​de oder unter www​.lra​-fo​.de/​w​i​f​o​e​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​ung.