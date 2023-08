Mit der Sanie­rung der Karls­ba­der Stra­ße beginnt das Stra­ßen­sa­nie­rungs­pro­gramm 2023 der Stadt Kulm­bach. Die Vor­be­rei­tung für die genann­te Maß­nah­me begin­nen am mor­gi­gen Mitt­woch, den 09.08.2023 und dau­ern bis 30.08.2023 an. Dabei wer­den durch die bau­aus­füh­ren­de Fir­ma teil­wei­se Schäch­te aus­ge­wech­selt, Sink­kä­sten inkl. Lei­tun­gen erneu­ert und neue Rin­nen­plat­ten ver­legt. Hier­für sind Ein­schrän­kun­gen im Stra­ßen­ver­kehr wie halb­sei­ti­ge Sper­run­gen und etwa­ige kurz­zei­ti­ge Voll­sper­run­gen in Teil­ab­schnit­ten uner­läss­lich. Eine Beschil­de­rung wird ent­spre­chend auf­ge­stellt. Die Zufahrt für die Anlie­ger im Bau­be­reich ist wäh­rend die­ser Zeit jedoch wei­test­ge­hend unein­ge­schränkt möglich.

In der Zeit von Don­ners­tag, den 31.08.2023 bis Don­ners­tag, den 07.09.2023 ste­hen dann die abschlie­ßen­den Asphalt­ar­bei­ten an, wel­che zwin­gend unter Voll­sper­rung aus­ge­führt wer­den müs­sen. Der Zugang für die Anlie­ger zu den angren­zen­den Grund­stücken ist in die­sem Zeit­raum nur fuß­läu­fig gewährleistet.

Die Stadt Kulm­bach bit­tet die Bevöl­ke­rung und die Anwoh­ner der Karls­ba­der Stra­ße sowie der angren­zen­den Stra­ßen um Ver­ständ­nis für die unaus­weich­li­chen Behinderungen.