Stel­lung­nah­me der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt Forch­heim zu „Offe­ner Brief: Ein­grif­fe durch Bag­ger­ar­bei­ten an der Wie­sent bei Streit­berg und Niederfellendorf“:

In dem Fall han­del­te es sich um eine nicht geneh­mi­gungs­be­dürf­ti­ge Gewäs­ser­un­ter­hal­tungs­maß­nah­me des Was­ser­wirt­schafts­am­tes, die in Abstim­mung mit dem Land­rats­amt erfolg­te und gera­de dem Schutz der Flach­was­ser­zo­nen zu die­nen bestimmt ist. Durch die Maß­nah­me wird ein Auf­sit­zen bzw. Stecken­blei­ben von Boo­ten und damit die Schä­di­gung von schüt­zens­wer­ten Laich­plät­zen gera­de ver­hin­dert. Durch die erfolg­ten Ver­tie­fun­gen im eng abge­grenz­ten Raum kön­nen Boots­fah­rer die sonst – nach wie vor unver­än­dert vor­han­de­nen – Flach­was­ser­be­rei­che gera­de nicht mehr befah­ren und wer­den zum Schutz der Fau­na dar­an vor­bei­ge­lenkt. Auch von den Umwelt­ver­bän­den wur­de ein sol­cher Schutz in der Ver­gan­gen­heit immer wie­der gefor­dert. Im Übri­gen ist es – anders als in dem offe­nen Brief falsch dar­ge­stellt – gera­de zwin­gen­de staat­li­che Auf­ga­be, die Durch­gän­gig­keit von Gewäs­sern ins­ge­samt her­zu­stel­len. Dies resul­tiert aus der Was­ser­rah­men­richt­li­nie (EG-Was­ser­rah­men­richt­li­nie). So ist näm­lich mit geziel­ten Maß­nah­men ste­tig eine Ver­bes­se­rung der linea­ren und late­ra­len Durch­gän­gig­keit des Gewäs­ser­net­zes her­bei­zu­füh­ren, um die Zie­le der EG-WRRL in allen Gewäs­sern zu erreichen.