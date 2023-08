Will­kom­men im Team: Bei einer Examens­fei­er haben 16 Pfle­ge­schü­ler nach der Aus­bil­dung im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz ihre Abschluss­zeug­nis­se erhalten.

Stol­ze Leh­rer, glück­li­che Schü­ler: 16 Absol­ven­ten der Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz haben die Examens­prü­fun­gen bestan­den und die Abschluss­zeug­nis­se fei­er­lich in Emp­fang genom­men. „Sie kön­nen unheim­lich stolz auf sich sein“, lob­te die stell­ver­tre­ten­de Land­rä­tin, Rosi Kraus, die Lei­stun­gen aller Absol­ven­ten und erin­ner­te an die Schwie­rig­kei­ten zu Beginn der Aus­bil­dung mit Coro­na & Co. Außer­dem sei­en die 16 Pfle­ge­schü­ler der erste Jahr­gang gewe­sen, der die neue gene­ra­li­sti­sche Pfle­ge­aus­bil­dung nach der Zusam­men­füh­rung von Alten­pfle­ge, Kran­ken­pfle­ge und Kin­der­kran­ken­pfle­ge erfolg­reich bestan­den habe.

„Ich wer­de Sie ganz beson­ders in Erin­ne­rung behal­ten“, rief Andre­as Schnei­der, Lei­ter der Berufs­fach­schu­le für Pfle­ge im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, dem ersten Kurs zur gene­ra­li­sti­schen Pfle­ge­aus­bil­dung zu. „Herz­li­chen Glück­wunsch zum bestan­de­nen Examen!“, sag­te auch Kli­nik-Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers und freu­te sich, dass über die Hälf­te der frisch­ge­backe­nen Fach­kräf­te dem Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz nach der Aus­bil­dung die Treue hal­ten und die Sta­tio­nen in Forch­heim und Eber­mann­stadt ver­stär­ken wol­len. „Ihr seid nun ein wich­ti­ger Teil des medi­zi­ni­schen Teams“, lob­te Chef­arzt Pro­fes­sor Dr. Jür­gen Gschoss­mann, Ärzt­li­cher Direk­tor im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, die neu­en Pfle­ge­fach­män­ner und Pfle­ge­fach­frau­en, die gleich rei­hen­wei­se mit Traum­no­ten das Staats­examen bestan­den haben.

Eva Kublick hat sogar das Kunst­stück fer­tig­ge­bracht, mit 1,0 die abso­lu­te Spit­zen­no­te zu errei­chen. „Ich habe mir mit der Aus­bil­dung einen Traum erfüllt“, freu­te sich die frisch­ge­backe­ne Pfle­ge­fach­frau und nahm Zeug­nis, Glück­wün­sche und Blu­men von Schul­lei­ter Andre­as Schnei­der, Klas­sen­lei­te­rin San­dra Kai­ser, Kli­nik-Geschäfts­füh­rer Sven Oel­kers und der stell­ver­tre­ten­den Land­rä­tin Rosi Kraus freu­de­strah­lend ent­ge­gen. „Die geben wir nicht mehr her“, sag­te Irmi Bay­er, stell­ver­tre­ten­de Lei­te­rin der Sta­ti­on 13. „Ich freue mich, ab Sep­tem­ber auf mei­ner Traum­sta­ti­on 13 in der Geburts­hil­fe hier im Kli­ni­kum Forch­heim als exami­nier­te Pfle­ge­fach­frau anfan­gen zu dür­fen“, erzähl­te Kublick.

Eben­falls mit einem Staats­preis für Spit­zen­zeug­nis­se mit Traum­no­ten unter 1,5 sind Anna Betz, Julia Edel­mann und Lucia Knau­er aus­ge­zeich­net wor­den. „Ich kann die Aus­bil­dung nur wärm­stens emp­feh­len. Für mich ist es die beste Ent­schei­dung gewe­sen“, sag­te Lucia Knau­er und erzähl­te, dass sie vor­her im Büro gear­bei­tet habe. „Im Kli­ni­kum ist man den Men­schen ganz nah und erlebt häu­fig Momen­te ehr­li­cher Dank­bar­keit“, freu­te sich Knau­er, die im Herbst auf der Not­fall­sta­ti­on im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz beginnt.