Seit 2021 gibt es in der Stadt Bau­nach ein Jugend­par­la­ment. Die erste Amts­zeit wur­de nun been­det und es stan­den Neu­wah­len an.

Vie­le posi­ti­ve Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen konn­ten in den ver­gan­ge­nen Jah­ren durch­ge­führt wer­den. High­lights waren sicher­lich die Neu­ge­stal­tung der Dirt­bahn an der Ska­ter­an­la­ge und die Anschaf­fung einer neu­en Tisch­ten­nis­plat­te. Aber auch die Teil­nah­men bei „Demo­kra­tie Leben“, dem jähr­li­chen Clean Up Day und die erste Bau­n­a­cher Jung­bür­ger­ver­samm­lung blei­ben in Erinnerung.

„Das Jugend­par­la­ment hat in den ver­gan­ge­nen Jah­ren her­vor­ra­gen­de Arbeit gelei­stet. Ich bin sehr dank­bar für die­ses Enga­ge­ment und bin mir sicher, dass auch die neu gewähl­ten Ver­ant­wort­li­chen die Belan­ge jun­ger Men­schen mit fri­schen Ideen ver­tre­ten und vor­an­brin­gen wer­den“, so Bür­ger­mei­ster Tobi­as Roppelt.

Bereits im Vor­feld der Wah­len hat eine Info­ver­an­stal­tung für Inter­es­sier­te Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten stattgefunden.

337 Stimm­be­rech­tig­te wur­den von der Ver­wal­tung ange­schrie­ben. Mit ihrem per­sön­li­chen Wahl Code in einer Online-Wahl konn­ten alle elf- bis 18-jäh­ri­gen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Stadt Bau­nach vom 12.07.–26.07.23 ihre Stim­me abgeben.

11 Mit­glie­der zählt das neue Jugend­par­la­ment, 4 davon waren bereits im vor­he­ri­gen und gehen somit in ihre zwei­te Amts­zeit. Die bis­he­ri­ge Kas­sen­war­tin Sophia Schmidt wur­de mit 83 Stim­men zur neu­en Jugend­bür­ger­mei­ste­rin gewählt und tritt somit die Nach­fol­ge von Maxi­mi­li­an Saf­fou­ri an.

In der dar­auf­fol­gen­den kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung unter der Lei­tung von Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt wur­den fol­gen­de Ämter ver­ge­ben: stell­ver­tre­ten­der Jugend­bür­ger­mei­ster: Isai­ah Car­pen­ter, Kas­sen­war­tin: Cla­ra Schmidt, Schrift­füh­rer: Jona Schwarz­böck und Öffent­lich­keits­ar­beit: Lena-Marie Kehr.

Nun ste­hen, gemein­sam mit Unter­stüt­zung von JAM (Kom­mu­na­le Jugend­pfle­ge und Jugend­so­zi­al­ar­beit), Team­buil­ding und erste gemein­sa­me Aktio­nen auf dem Pro­gramm des neu­en Jugend­par­la­ments. Sobald sich die Mit­glie­der zu einem ein­ge­schwo­re­nen Team ent­wickelt haben, geht es dann aber the­ma­tisch in die Vol­len und für die Stadt Bau­nach bre­chen wei­te­re zwei Jah­re akti­ve, jugend­li­che Mit­be­stim­mung und Mit­ge­stal­tung an.