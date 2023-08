BAY­REUTH. Am Mon­tag­abend hat ein 32-Jäh­ri­ger Waren aus einem Super­markt gestoh­len und den Laden­de­tek­tiv auf der Flucht geschla­gen. Die Poli­zei Bay­reuth konn­te den Dieb anschlie­ßend festnehmen.

Gegen 18 Uhr am Mon­tag beob­ach­te­te der Laden­de­tek­tiv eines Super­mark­tes in der Justus-Lie­big-Stra­ße in Bay­reuth einen Mann, wie die­ser meh­re­re Waren in sei­nen Ruck­sack pack­te. Anschlie­ßend woll­te er den Markt ver­las­sen, ohne zu zah­len. Als der Dieb ange­spro­chen wur­de, schlug der Lang­fin­ger den Mit­ar­bei­ter ins Gesicht und ergriff die Flucht.

Der Detek­tiv blieb unver­letzt. Er ver­stän­dig­te sofort die Bay­reu­ther Poli­zei, wel­che die Fahn­dung auf­nahm. Zeu­gen­hin­wei­se lenk­ten den Tat­ver­dacht auf einen 32-Jährigen.

Bei der Durch­su­chung sei­ner Woh­nung konn­te nicht nur der Täter, son­dern auch die Tat­beu­te auf­ge­fun­den wer­den. Die­se hat­te einen Gesamt­wert von etwa 70 Euro.

Der amts­be­kann­te Täter wur­de nach poli­zei­li­cher Sach­be­ar­bei­tung ent­las­sen. Er muss sich jedoch straf­recht­lich für den räu­be­ri­schen Dieb­stahl verantworten.