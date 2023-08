KRO­NACH. Am frü­hen Frei­tag­mor­gen brach ein Unbe­kann­ter in eine Woh­nung in Kro­nach ein und über­rasch­te dort deren Bewoh­ne­rin. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Gegen 6.30 Uhr ver­schaff­te sich ein Mann gewalt­sam Zutritt zu einer Woh­nung in der Kreuz­berg­stra­ße. Nach der­zei­ti­gem Stand der Ermitt­lun­gen drück­te der Täter die Ter­ras­sen­tü­re auf. Der dadurch ent­stan­de­ne Lärm weck­te aller­dings auch die Bewoh­ne­rin der Woh­nung. Als die Frau im Wohn­zim­mer auf den Ein­bre­cher traf, ergriff die­ser schnellst­mög­lich die Flucht. Dabei nahm er einen Ruck­sack mit. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 250 Euro. Der Mann flüch­te­te zu Fuß über die Andre­as-Lim­mer-Stra­ße und das Waas­mühl­gäß­chen in Rich­tung Frie­se­ner Straße.

Er wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jah­re alt

Schlan­ke Statur

Zir­ka 175 groß

Ent­we­der sehr kur­ze Haa­re oder Glatze

Er war beklei­det mit einer kur­zen, hel­len Hose und einer dunk­len Jacke

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat noch vor Ort die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Hin­wei­se zum Täter geben oder hat ihn auf der Flucht beob­ach­tet? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.