Aus­hän­di­gung des Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten für Ver­dien­ste im Ehren­amt durch Innen- und Inte­gra­ti­ons­mi­ni­ster Joa­chim Herrmann

Das Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten für Ver­dien­ste im Ehren­amt wird seit 1994 als ehren­de Aner­ken­nung für lang­jäh­ri­ge her­vor­ra­gen­de ehren­amt­li­che Tätig­keit ver­lie­hen. Der Mini­ster­prä­si­dent ver­leiht sein Ehren­zei­chen an Per­so­nen, die sich mit ihrer akti­ven Arbeit in Ver­ei­nen, Orga­ni­sa­tio­nen und son­sti­gen Gemein­schaf­ten mit kul­tu­rel­len, sport­li­chen, sozia­len oder ande­ren gemein­nüt­zi­gen Zie­len her­vor­ra­gen­de Ver­dien­ste erwor­ben haben – vor­ran­gig im ört­li­chen Bereich und seit min­de­stens 15 Jahren.

Am 31. Juli 2023 wur­de das Ehren­zei­chen im fei­er­li­chen Rah­men in der Hein­rich-Lades-Hal­le in Erlan­gen an Rein­hard König und Alfons Nüt­zel aus­ge­hän­digt. Innen­mi­ni­ster Joa­chim Her­mann wür­dig­te in sei­ner Lau­da­tio ihre vie­len und lang­jäh­ri­gen ehren­amt­li­chen Tätigkeiten.

„Im Namen der Gemein­de Hal­lern­dorf gra­tu­lie­re ich Herrn Alfons Nüt­zel und Herrn Rein­hard König ganz herz­lich zu die­ser ehren­den Aus­zeich­nung. Gleich­zei­tig bedan­ke ich mich für ihre vie­len und lang­jäh­ri­gen ehren­amt­li­chen Tätig­kei­ten zum Woh­le unse­rer Gesell­schaft und unse­rer Gemein­de Hal­lern­dorf.“ – Ger­hard Bau­er, 1. Bürgermeister