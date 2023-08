Die TOGGO Tour ist zurück und kommt am 12. und 13. August zum Kinderfest nach Bayreuth

Unver­gess­li­che Erleb­nis­se garan­tiert: Die­sen Som­mer bringt SUPER RTL die Seri­en­stars der Kin­der im Rah­men der TOG­GO Tour wie­der in zehn deut­sche Städ­te. Am 12. und 13. August besucht die Road­show das Kin­der­fest in Bay­reuth auf dem Volks­fest­platz. Auf nahe­zu 4000 Qua­drat­me­tern sor­gen ein abwechs­lungs­rei­ches Büh­nen­pro­gramm mit ange­sag­ten Music-Acts und zahl­rei­che Spiel­sta­tio­nen in den TOG­GO The­men­wel­ten für Action und Mit­mach­spaß. Los geht es um 11 Uhr. Der Ein­tritt ist wie immer kostenlos.

Mit dabei ist der all­seits belieb­te Buz­zer Run vom genia­len Tüft­ler Wooz­le Gooz­le, bei dem sich alles um Aus­dau­er und Geschick­lich­keit dreht. Spon­geB­ob Schwamm­kopf lädt wie­der zum spie­le­ri­schen Säu­bern des Mee­res ein. Neu mit im Gepäck sind die Spiel­sta­tio­nen zur Natio­nal Foot­ball League wie der NFL Foot­ball-Par­cours, mit denen die Kin­der vol­ler Spaß an die Sport­art her­an­ge­führt wer­den. Aber auch die gro­ße Dra­chen­fels-Attrak­ti­on von „Dra­gons – Die 9 Wel­ten“ und Alvinnns Skate­board-Wahn­sinn brin­gen jede Men­ge Action mit.

In der Tog­go­li­no Spaß­welt haben auch die ganz Klei­nen eini­ges zu ent­decken: Hier kön­nen sie auf der Tog­go­li­no Toll­wie­se sprin­gen, toben und hüp­fen, die PAW Pat­rol Zen­tra­le erklim­men oder mit Peppa einen Erleb­nis­par­cours mei­stern. Die muti­gen Wel­pen der PAW Pat­rol, Peppa Pig, Hel­lo Kit­ty, Spon­geB­ob und John von der Dino Ranch schau­en sogar per­sön­lich vor­bei. In die­sem Jahr neu ist der begeh­ba­re Foo­die Truck vom Krümelmonster.

Auf der gro­ßen Büh­ne füh­ren die bekann­ten TOG­GO Gesich­ter Vanes­sa Civiel­lo, Simón Albers und Giu­lia Mühl­haus den gan­zen Tag durch das unter­halt­sa­me Pro­gramm. Für Live-Musik sor­gen DSDS-Halb­fi­na­list Danie­le Puc­cia und Fami­li­en­pop-Sän­ger Nil­sen. Influen­cer Jan­nik Free­style zeigt außer­dem sei­ne coo­len Fuß­ball­tricks. Auf­re­gen­den Tanz- und Mit­mach­spaß lie­fern D!‘s Kids Club mit einer eige­nen Cho­reo­gra­fie zum TOG­GO Song und der Auf­tritt von Tog­go­li­no. Abge­run­det wird die Show durch ein inter­ak­ti­ves Quiz und der Wooz­le Gooz­le Geburts­tags­par­ty mit einem gemein­sa­men Geburts­tag­tanz sowie der TOG­GO Tour Haupt­ver­lo­sung mit vie­len tol­len Gewinnen.

Abseits der Büh­ne soll in die­sem Jahr auch die Ver­pfle­gung nicht zu kurz kom­men. Ein umfang­rei­ches Food-Ange­bot und der TOG­GO „Limo-Gar­ten“ laden zum Ver­wei­len ein.