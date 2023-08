Die Lini­en Wai­schen­feld und Pot­ten­stein entfallen

Eini­ge Lini­en aus dem Bür­ger­bus-Ange­bot wer­den an Maria Him­mel­fahrt am Diens­tag, 15. August 2023, nicht befah­ren. Die Rou­ten Wai­schen­feld 1 über Ahorn­tal, Wai­schen­feld 2 über Holl­feld und Mistel­gau sowie Pot­ten­stein ent­fal­len. Der Bür­ger­bus Creu­ßen ist an die­sem Tag dage­gen wie gewohnt im Einsatz.