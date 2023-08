AUS­GE­ZEICH­NE­TER PFLEGE-NACHWUCHS

39 Pfle­ge­fach­kräf­te und 39 Pflegefachhelfer:innen durf­ten zum Schul­jah­res­en­de ihre Abschluss­zeug­nis­se von der Pfle­ge­schu­le der Cari­tas-Dia­ko­nie Schul­trä­ger gGmbH in Bam­berg ent­ge­gen­neh­men. 18 von ihnen glänz­ten dabei sogar mit einer 1 vor dem Kom­ma ihres Zeugnisses.

Mit 1,0 schloss Luis Stau­digel sei­ne Aus­bil­dung in der pfle­ge­ri­schen Gene­ra­li­stik ab. Bei den Pflegefachhelfer_​innen erar­bei­te­ten sich Syl­via Fösel, Annet­te Betz, Dia­na Kom­nick und Yvonne Stark die­se Traum­no­te. Eine beson­de­re Ehrung erhiel­ten außer­dem Syl­via Fösel und Luis Stau­digel als beste Schüler:innen 2023 durch die Stadt und den Land­kreis Bam­berg. Was die­ser erfolg­rei­che Jahr­gang noch zeigt: Eine Aus­bil­dung im Bereich der Pfle­ge lohnt sich: Die Absolvent:innen der Pfle­ge­schu­le im Hain tre­ten direkt eine Arbeits­stel­le an.

Bei der Fei­er mit öku­me­ni­schem Got­tes­dienst, Zeug­nis­über­ga­be und berüh­ren­den Abschieds­re­den im Gemein­de­haus St. Josef im Hain fei­er­ten alle noch ein­mal die gemein­sa­me Zeit an der Pfle­ge­schu­le der Cari­tas und Diakonie.