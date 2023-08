Ein­mal im Monat, immer der zwei­te Frei­tag, sind alle Ü60er sehr herz­lich zu einem gesel­li­gen Nach­mit­tag ins Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt ein­ge­la­den. Von 14 bis 16 Uhr ist genü­gend Zeit und Raum zum Kaf­fee trin­ken und Trat­schen – dar­über hin­aus steht jeder Ter­min unter einem ande­ren Motto.

Aktu­ell befin­det sich das Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt im Rah­men sei­ner Ver­an­stal­tungs­rei­he 80 Tage Kultur.erleben im Monat der Spiel.Kultur. Dem­entspre­chend wid­met sich das Ü60 Café am 11. August ganz dem Spie­len. Ein gesel­li­ger Spiel­nach­mit­tag mit alt­be­währ­ten Klas­si­kern und auch so manch neu­er Spie­l­eidee schließt sich an das gemein­sa­me Kaf­fee trin­ken an. Bei der gro­ßen Spie­le­samm­lung des Muse­ums ist sicher für jeden etwas dabei. Ger­ne dür­fen auch eige­ne Spie­le mit­ge­bracht wer­den, die dann gemein­sam aus­pro­biert werden.

Kosten: 7 Euro inkl. Ein­tritt, Mate­ri­al, Kaf­fee & Kuchen

Anmel­dung unter 09568–5600 bzw. info@​spielzeugmuseum-​neustadt.​de