Aus­wärts­spiel in Aschaffenburg

Nach drei Punk­ten aus drei Spie­len geht es für die Dom­rei­ter am vier­ten Spiel­tag der Regio­nal­li­ga Bay­ern zum SV Vik­to­ria Aschaf­fen­burg. Die Par­tie fin­det am Frei­tag, 11. August (19:00 Uhr) im Sta­di­on Am Schön­busch statt.

FCE zeigt sich konkurrenzfähig

Nach dem umkämpf­ten Heim­spiel gegen die SpVgg Ans­bach, das knapp mit 0:1 ver­lo­ren ging, ist der FC Ein­tracht Bam­berg nun wie­der in der Frem­de gefor­dert. Aktu­ell ran­giert die Elf von Trai­ner Jan Gern­lein auf dem 13. Platz, zeig­te jedoch trotz der zwei Nie­der­la­gen hin­ter­ein­an­der Lei­stun­gen auf denen sich auf­bau­en lässt. „Wir haben bereits ein Spiel gewon­nen, drei ordent­li­che Spie­le abge­lie­fert und gezeigt, dass wir in der Liga mit­hal­ten kön­nen“, bewer­tet der Coach den bis­he­ri­gen Sai­son­start für den Auf­stei­ger als durch­aus gelun­gen. In den näch­sten Wochen möch­te Gern­lein an der Tor­ge­fahr und der Unbe­re­chen­bar­keit sei­nes Teams fei­len, um für die Geg­ner schwie­ri­ger aus­re­chen­bar zu werden.

Das ist der Geg­ner SV Vik­to­ria Aschaffenburg:

Der SV Vik­to­ria Aschaf­fen­burg spielt seit sei­nem Auf­stieg 2018 durch­gän­gig in der Regio­nal­li­ga Bay­ern und bestrei­tet somit aktu­ell sei­ne fünf­te Sai­son in Fol­ge im baye­ri­schen Ober­haus. Die letz­te Sai­son konn­te auf einem guten fünf­ten Platz abge­schlos­sen wer­den. Nach einem tor­lo­sen Auf­taktre­mis gegen Schwein­furt und dem 2:0‑Sieg gegen den TSV Buch­bach, folg­te zuletzt eine 4:1 Nie­der­la­ge gegen die SpVgg Fürth II. Der Ver­ein steht damit aktu­ell mit vier Punk­ten auf dem neun­ten Platz. „Aschaf­fen­burg ist eine Mann­schaft, die sehr gut ver­tei­di­gen und dem Geg­ner das Spiel unan­ge­nehm machen kann“ erwar­tet Jan Gern­lein gegen die Unter­fran­ken ein enges und kampf­be­ton­tes Spiel. Beson­ders stark sieht er in den Rei­hen der Aschaf­fen­bur­ger vor allem das Innen­ver­tei­di­ger-Duo Boutakhrit und Dähn und vor allem Stür­mer Flo­ri­an Pie­per. Unter der Woche muss­te der SV im Toto-Pokal gegen den Ein­tracht-Bezwin­ger SV Bucken­ho­fen ran und konn­te das Spiel mit 0:4 für sich ent­schei­den. Stür­mer Lucas Sit­ter erziel­te dabei einen Drei­er­pack für die Vik­to­ria. Trai­ner in Aschaf­fen­burg ist seit 2023 Simon Goldhammer.