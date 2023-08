Vor­schau auf den 4. Spieltag

Wenn die SpVgg Bay­reuth am Frei­tag (11. August) bei der U23 des FC Augs­burg antritt, ist der Auf­trag klar: Drei Punk­te holen und somit Kon­takt zur Spit­zen­grup­pe der Regio­nal­li­ga hal­ten. Soll­te die gute Mann­schafts­lei­stung aus dem letz­ten Spiel abge­ru­fen wer­den, spricht Vie­les für einen Erfolg der Alt­stadt in Schwaben.

Es war der bis­he­ri­ge emo­tio­na­le Höhe­punkt die­ser Sai­son: die Schluss­pha­se des Spie­les gegen Auf­stei­ger Mem­min­gen. Kurz vor Ende der Par­tie dreh­te die Alt­stadt mit zwei Toren das Spiel und sicher­te sich einen ver­dien­ten Heim­sieg. „Die gan­ze Kabi­ne war extrem glück­lich über die­sen Sieg. Die Mann­schaft hat ein ande­res Gesicht gezeigt als beim ersten Aus­wärts­spiel“, resü­miert Trai­ner Marek Min­tál den Heim­sieg gegen Memmingen.

Nun geht es wie­der auf Aus­wärts­fahrt. Das alt­ehr­wür­di­ge Rosen­au­sta­di­on ist das Ziel, der klei­ne FC Augs­burg der dor­ti­ge Geg­ner. Die Alt­stadt will den Spi­rit und die Lei­stung aus dem letz­ten Spiel kon­ser­vie­ren – und pünkt­lich um 19 Uhr zum Anpfiff abru­fen. In die­ser Kon­stanz sieht auf SpVgg-Geschäfts­füh­rer Jörg Schmal­fuß die gro­ße Her­aus­for­de­rung für die jun­ge Spiel­ver­ei­ni­gung. „Wir hat­ten bis­her in allen Spie­len gute Pha­sen. Gegen Mem­min­gen klapp­te es prak­tisch über wei­te Strecken des Spiels. Wir wol­len wie­der kon­zen­triert und geschlos­sen auf­tre­ten, dann wird es schwer, uns zu bezwingen.“

Die klei­nen Augs­bur­ger sind ver­hal­ten in die Sai­son gestar­tet – das spie­geln die Zah­len wie­der. Ein Sieg, ein Unent­schie­den und eine Nie­der­la­ge – macht bei einem Tor­ver­hält­nis von 3:4 Platz 9 in einer Tabel­le mit begrenz­ter Aus­sa­ge­kraft. Trai­niert wird der klei­ne FCA von Tobi­as Strobl, der mit Ablauf der Vor­sai­son sei­ne Spie­ler­kar­rie­re been­det hat. Den Groß­teil sei­ner Kar­rie­re ver­brach­te Strobl in der Bun­des­li­ga beim FC Augs­burg sowie in Hof­fen­heim und Mönchengladbach.

Schmal­fuß zollt dem Geg­ner Respekt. „Augs­burg ist extrem jung und talen­tiert, die mann­schaft­lich geschlos­sen auf­tritt. Da wol­len wir mit kör­per­be­ton­tem Spiel gegen­hal­ten.“ Die Fahrt nach Augs­burg nicht mit antre­ten wer­den der wei­ter­hin ver­letz­te Chri­stoph Fen­nin­ger sowie Tobi­as Weber, der gegen Mem­min­gen früh­zei­tig ver­letzt vom Platz muss­te. „Augs­burg kommt für bei­de lei­der viel zu früh“, sagt Min­tál. Weber wird frü­he­stens näch­ste Woche ins Lauf­trai­ning ein­stei­gen, die Rück­kehr des gut in die Sai­son gestar­te­ten Fen­nin­ger lässt wei­ter auf sich warten.