August­markt lockt auf den Schloßplatz

Der August­markt lockt von Don­ners­tag, 17. August, bis Don­ners­tag, 24. August, wie­der auf den Erlan­ger Schloß­platz. Neben bekann­ten Händ­lern wer­den auch eini­ge inter­es­san­te Neu­lin­ge mit viel­fäl­ti­gen Pro­duk­ten vor Ort sein. Das Sor­ti­ment reicht von Küchen­zu­be­hör, Kera­mik und Tisch­decken über frän­ki­sche Spe­zia­li­tä­ten, Schmuck, Klei­dung, Acces­soires und vie­les mehr. Selbst­ver­ständ­lich sind die Händ­le­rin­nen und Händ­ler auch bereit, zu den Pro­duk­ten zu bera­ten – denn das macht den August­markt ja schließ­lich aus. „Vor­bei­schau­en lohnt sich auf jeden Fall!“, so auch die Ver­ant­wort­li­chen aus dem Lie­gen­schafts­amt der Stadtverwaltung.

Der Markt hat von Mon­tag bis Frei­tag von 9:00 bis 18:30 Uhr, Sams­tag von 9:00 bis 20:00 Uhr und Sonn­tag von 11:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​e​r​l​a​n​g​e​r​-​a​u​g​u​s​t​m​a​rkt.

Stadt­mu­se­um: Natur bei War­hol, Abra­mo­vic und Co.

Die Aus­stel­lung „Natur als zwei­te Kunst“ im Stadt­mu­se­um ver­eint Wer­ke zeit­ge­nös­si­scher Künst­le­rin­nen und Künst­ler wie Andy War­hol, Blin­ky Paler­mo, Rebec­ca Horn oder Mari­na Abra­mo­vic. Sie geht der Fra­ge nach, wel­che Vor­stel­lun­gen von Natur die­sen unter­schied­li­chen Arbei­ten zugrun­de lie­gen. Bei einer Füh­rung am Sonn­tag, 13. August, um 14:00 Uhr gibt Kura­tor Mari­an Wild Ant­wor­ten auf die Fra­gen „Was ist Natur heu­te, und in wel­chem Span­nungs­ver­hält­nis steht sie zur zeit­ge­nös­si­schen Kunst? Wie viel Natur steckt wirk­lich noch in dem, was wir als Natur bezeich­nen, da die tat­säch­lich unbe­rühr­te Natur zuneh­mend aus dem Erfah­rungs­schatz vie­ler Men­schen ver­schwin­det? Und inwie­fern lässt sich die zeit­ge­nös­si­sche Kunst als „zwei­te Natur“ verstehen?“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de.

Auto­bahn A73: Fahr­bahn­decken­erneue­rung macht Sper­run­gen nötig

Im Zuge der Fahr­bahn­decken­erneue­rung auf der Auto­bahn A73 ist die Aus­fahrt Erlan­gen-Bruck (Fahrt­rich­tung Bam­berg) von Diens­tag, 15. August (6:00 Uhr), bis Sams­tag, 19. August (20:00 Uhr), gesperrt. Die Umlei­tung über die näch­ste Aus­fahrt (Erlan­gen-Zen­trum) ist aus­ge­schil­dert. Eine Bedarfs­um­lei­tung von der Aus­fahrt Erlan­gen-Zen­trum zur Aus­fahrt Erlan­gen-Bruck gibt es nicht.Weitere Infor­ma­tio­nen zur Bau­maß­nah­me und wei­te­ren Sper­run­gen von Tei­len der Auto­bahn gibt es auf der Inter­net­sei­te der zustän­di­gen Auto­bahn GmbH des Bun­des (Nord­bay­ern): www​.auto​bahn​.de/​n​o​r​d​b​a​y​ern.