Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und ‑Land­kreis

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Herzogenaurach

Am 08.08.23, zwi­schen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, wur­de in der Athen­stra­ße 1–2 ein gepark­ter Pkw Audi, durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer, am hin­te­ren rech­ten Kot­flü­gel ver­kratzt. Sach­scha­den ca. 1500,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Hoher Scha­den durch Wechselrichterbrand

Hem­ho­fen: Am Diens­tag gegen 15.45 Uhr ging bei der Leit­stel­le der Feu­er­wehr die Mit­tei­lung ein, dass ein Kel­ler in der Adler­stra­ße brennt. Vor Ort konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der Spei­cher und der Wech­sel­rich­ter der Pho­to­vol­ta­ik abge­brannt ist. Es ent­stand ein erheb­li­cher Sach­scha­den von min­de­stens 30.000 Euro. Die frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren Hem­ho­fen, Zeckern, Röt­ten­bach und Oes­dorf waren am Ein­satz betei­ligt und hat­ten alle Hän­de voll zu tun, den Brand unter Kon­trol­le zu bekommen.