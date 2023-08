Som­mer-Gale­rie im Bay­reu­ther Land­rats­amt: Akti­ons-Don­ners­tag mit Esz­ter Füles­di

Am Akti­ons-Don­ners­tag im Rah­men der Som­mer-Gale­rie im Land­rats­amt in die­ser Woche, am 10. August, ist von 14 bis 18 Uhr,…