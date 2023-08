Am Mon­tag, 7. August 2023, eröff­ne­te die Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Inter­na­tio­na­les Mela­nie Huml das Jugend­som­mer­la­ger der EURe­gi­on Egren­sis und nahm an Ken­nen­lern­spie­len und einer Sprach­ani­ma­ti­on teil.

Wirt­schaft, Wis­sen­schaft, For­schung, inter­na­tio­na­le Kin­der- und Jugend­ar­beit und Kul­tur − Bay­ern und Tsche­chi­en arbei­ten bereits in vie­len Berei­chen eng zusam­men. Die­se Bezie­hun­gen möch­ten die bei­den Län­der in Zukunft wei­ter aus­bau­en. Die Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­rin für Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Inter­na­tio­na­les Mela­nie Huml sagt: „Die Bezie­hun­gen zu Tsche­chi­en waren noch nie so gut und ver­trau­ens­voll wie zur Zeit. Damit sich das Stück für Stück noch wei­ter ver­bes­sert, ist es wich­tig, dass die Men­schen in unse­ren Grenz­re­gio­nen Ein­blick in Kul­tur und Gesell­schaft des Nach­bar­lan­des bekom­men und Sprach­kennt­nis­se erwer­ben. Unse­re Stif­tung Jugend­aus­tausch Bay­ern ermög­licht Kin­dern und Jugend­li­chen genau das. Wir haben die Stif­tung vor zwei Jah­ren unter ande­rem mit dem Ziel gegrün­det, den Jugend­aus­tausch zwi­schen Bay­ern und Tsche­chi­en zu verstärken.“