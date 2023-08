Die Forch­hei­mer Glen Reg­nitz Pipe Band enga­giert sich dies­jäh­rig zum ersten Mal mit einem Work­shop am Nach­mit­tag für die Kin­der beim Mini Forch­heim am 06.09.2023 auf dem Gelän­de der Adal­bert-Stif­ter Schule.

Die Glen Reg­nitz Pipe Band ist eine Musik­grup­pe nach schot­ti­scher Prä­gung bestehend aus Dudel­sack­pfeif­fern, Bass‑, Tenor- u. Sna­re Drummer.

Eini­ge Band­mit­glie­der stel­len den Kin­dern Ihre Instru­men­te vor, den Kin­dern wird auch Gele­gen­heit gebo­ten, sich an den „Pipes and Drums“ zu versuchen.

Die Band tritt i.d.R. bei Geburts­ta­gen, Hoch­zei­ten und Fest­um­zü­gen wie z.B. dem bekann­ten „Für­ther Ker­wa“ Umzug und natür­lich dem Anna­fest­zug auf. In die­sem Jahr gab es als High­light einen Auf­tritt zusam­men mit And­re‘ Rieu und sei­nem Orche­ster in der Nürn­ber­ger Are­na vor 7.500 sehr begei­ster­ten Zuschau­ern. Beim Ein­marsch mit dem bekann­ten „Scot­land the Bra­ve“ erho­ben sich die Zuschau­er bereits von ihren Plät­zen und klatsch­ten kräf­tig mit. Die Band wür­de sich freu­en, wenn die Forch­hei­mer Kid’s regen Gebrauch von ihrem Ange­bot machen.