Acht Mit­glie­der der Stammor­ts­grup­pe Wun­sie­del des Fich­tel­ge­birgs­ver­eins star­te­ten am 31. Juli 2023 zu einer vier­tä­gi­gen Wan­de­rung in die Wun­sied­ler Part­ner­stadt Schwar­zen­berg im Erzgebirge.

„Ich freue mich, dass die Städ­te­part­ner­schaft in Wun­sie­del auch von Orga­ni­sa­tio­nen und Ver­ei­nen wie dem Fich­tel­ge­birgs­ver­ein gelebt wird, das ist ech­te Städ­te­part­ner­schaft“, so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik. Am ersten Tag star­te­te die erste 30-Kilo­me­ter-Etap­pe am Wun­sied­ler Rat­haus, wo Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik die Wan­de­rer ver­ab­schie­de­te. An Tag zwei wer­den eben­falls 30 Kilo­me­ter und an Tag drei und vier jeweils ca. 25 Kilo­me­ter gewan­dert. Ober­bür­ger­mei­ster Ruben Gehart aus Schwar­zen­berg schließt sich am vier­ten Tag an und setzt somit ein

wei­te­res Zei­chen für die Städtepartnerschaft.

Gise­la Dittrich, die Vor­sit­zen­de der Stammor­ts­grup­pe Wun­sie­del des Fich­tel­ge­birgs­ver­eins, orga­ni­sier­te die Wan­de­rung nach Schwar­zen­berg zusam­men mit dem lang­jäh­ri­gen Wan­der­füh­rer Franz Mutz. Er hat schon zwei Wan­de­run­gen in die Part­ner­stadt ange­führt und kennt daher die geeig­net­sten Tou­ren beson­ders gut.

Das Begleit­fahr­zeug, ein Renault Talis­man, wird vom Auto­haus A. Witt­ke GmbH & Co. KG als Leih­ga­be gespon­sert. Der Fah­rer des Autos trans­por­tiert das Gepäck und berei­tet die Pau­sen auf der Wan­der­strecke vor.