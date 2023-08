Am Frei­tag, 13.10.2023, 21:00 Uhr, stellt die Band „The Offen­ders“ ihr neu­es Album „ORTHO­DO­XY OF NEW RADI­CAL­ISM“ in der Kul­tur­fa­brik KUFA vor. Als Sup­port spielt die Bam­ber­ger Band „Lily & The Bloo­dy Bastards“.

Mit ORTHO­DO­XY OF NEW RADI­CAL­ISM machen THE OFFEN­DERS da wei­ter, wo sie mit dem Vor­gän­ger­al­bum CLASS OF NATI­ONS auf­ge­hört haben: Dies­mal mischen sich Folk-Ele­men­te mit Punk-Rock und Com­bat-Punk-Momen­te. Es ist viel­leicht das „lau­te­ste Album, das wir je auf­ge­nom­men haben“, wie die Band selbst sagt. Mitt­ler­wei­le sind es glei­cher­ma­ßen Man­do­li­ne und Bouz­ou­ki, wie die bekann­ten Com­bat-Punk-Gitar­ren­riffs und Ska-Ele­men­te, die den Sound von THE OFFEN­DERS prägen.

Sozi­al­kri­tik und Mas­sen­aus­beu­tung besun­gen in „Tales from my neigh­bor­hood“ oder „To have not“, wo iri­sche Bouz­ou­ki auf Upt­em­po-Punk­rock trifft, die nie ver­lo­re­ne Hoff­nung auf Gleich­be­rech­ti­gung und Gerech­tig­keit in der Hym­ne „The Mes­sen­ger“, die Geschich­te von Sime­on Cuba Sari­bia und sei­nem letz­ten Kampf an der Sei­te von Gue­va­ra in „Hasta la muer­te“, die Liste der bekann­ten und unbe­kann­ten Hel­den, die für Gerech­tig­keit und Frei­heit gekämpft haben, die anti­fa­schi­sti­sche „Hall of Far­ne“ und zum ersten Mal über­haupt der Hil­fe­ruf aller Opfer von Miss­hand­lun­gen in „Invi­si­ble“. Das sind die The­men auf ORTHO­DO­XY OF NEW RADICALSIM.

ORTHO­DOY OF NEW RADI­CAL­ISM ist ein zeit­ge­nös­si­sches Por­trät unse­rer Gesell­schaft: flie­ßend, mutig und furcht­los, aber auch grau­sam und hoff­nungs­los. Ein Blick zurück, um vor­wärts zu gehen, Akkor­de, Ham­mer Ons und Refrains, die in euren Ohren und Her­zen bleiben!

THE OFFEN­DERS wur­den 2005 in Cosen­za (Ita­li­en) gegrün­det und zogen Ende 2008 nach Ber­lin. Ange­fan­gen als 2‑To­ne­S­ka-Band, haben THE OFFEN­DERS ihren eige­nen Sound ent­wickelt, der Punk-Rock, Off-Beat und einen Hauch von lrish Folk mit Ele­men­ten wie Man­do­li­ne oder Bouz­ou­ki verbindet.

Im Lau­fe der Jah­re haben sich THE OFFEN­DERS eine soli­de Fan­ge­mein­de erspielt und Kon­zer­te und Festi­vals in ganz Euro­pa gespielt, dar­un­ter zwei Tou­ren in Russ­land und eine in China.

Ihre erste Sin­gle „Hoo­li­gan Reg­gae“ wur­de zu einer 2‑Ton-Dance­fio­or-Hym­ne und einem Under­ground-Hit, wäh­rend ihre letz­te Sin­gle „Mar­chez“ mitt­ler­wei­le fast eine Mil­li­on Streams allein auf Spo­ti­fy zählt (Stand Novem­ber 2022).

The Offen­ders ver­öf­fent­li­chen ihr 9. Album ORTHO­DO­XY OF NEW RADI­CAL­ISM im Früh­jahr 2023 auf Long Beach Records Euro­pe. Eini­ge ihrer frü­he­ren Alben erschie­nen unter Desti­ny Records und Mad Butcher.

Die Band hat schon immer anti­fa­schi­sti­sche und anti­ras­si­sti­sche Grup­pen in ganz Euro­pa und ander­wei­ti­gem Aus­land unter­stützt und bei Demos und Bene­fiz­ver­an­stal­tun­gen sowie bei bekann­ten Festi­vals wie Rebel­li­on (UK), Migh­ty Sounds (CZ), Ruhr­pott Rodeo (DE), Zicken­stock (FR), Los Almi­ros (GR), Sjock (BE), This is Ska (DE), Rude Boys Unity (CH) und ande­ren gespielt.

Sie teil­ten sich bereits die Büh­ne mit Bands wie Bad Reli­gi­on, Flog­ging Mol­ly, Social Dis­tor­ti­on, Drop­kick Mur­phys, Nofx, Korn, Cock Spar­rer, Anti Flag, Sel­ec­ter, Agno­stic Front, Fei­ne Sah­ne Fisch­fi­let, um nur eini­ge zu nennen.

Als Sup­port spie­len „Lily & The Bloo­dy Bastards“

Die 2013 gegrün­de­ten Rus­ty Rob­ber Legs aus Bam­berg haben sich wäh­rend der Covid-19-Pan­de­mie umbe­setzt und in die­sem Zusam­men­hang ent­schie­den, sich auch musi­ka­lisch neu auf­zu­stel­len. Wie­viel ´Lounge Punk´ noch in Lily & The Bloo­dy Bastards steckt, wird sich mit den ersten Auf­trit­ten ab Herbst 2023 wei­sen. Auf jeden Fall wird ihr Stil­mix auch Rocka­bil­ly und Ska enthalten.

Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de. Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.